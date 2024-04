Premier Izraela o ostrzale, w którym zginął polski wolontariusz. „To się zdarza”

Ostatnie dni Benjamin Netanjahu spędził w szpitalu. Oświadczenie nagrał wychodząc z placówki medycznej. – Wracam do zdrowia, dziękuję – mówił.

Benjamin Netanjahu o śmierci wolontariuszy w Strefie Gazy

Premier Izraela skomentował ostrzał, podczas którego zginęli wolontariusze World Central Kitchen niosący pomoc w Strefie Gazy. – Niestety, w ostatnim dniu doszło do tragicznego incydentu, w którym nasze siły nieumyślnie uderzyły w niewinnych ludzi w Strefie Gazy – przekazał.

– To się zdarza podczas wojny. Zbadamy to do końca. Jesteśmy w kontakcie z będącymi zaangażowanymi rządami i zrobimy wszystko, aby to się nie powtórzyło – zapewnił.

Oświadczenie Izraela ws. ostrzału

Wcześniej oświadczenie w sprawie wydał Daniel Hagari, rzecznik Sił Obronnych Izraela. Przyznał on, że „w Gazie miało miejsce zdarzenie, które doprowadziło do tragicznej śmierci pracowników organizacji World Central Kitchen, którzy pełnili misję niesienia żywności potrzebującym”.

Z jego strony również pojawiły się zapewnienia o wyjaśnieniu sprawy. – Jako zawodowa armia, która przestrzega prawa międzynarodowego, jesteśmy zobowiązani do dokładnego i transparentnego zbadania naszych działań – mówił.

– Wyrażamy szczery żal wobec naszych sojuszników, którzy zrobili i nadal robią wszystko, aby pomagać potrzebującym. Szczegółowo badamy incydent, aby zrozumieć okoliczności tego, co się stało – usłyszeliśmy.

MSZ potwierdza śmierć polskiego wolontariusza

Doniesienia o ostrzelaniu konwoju humanitarnego organizacji World Central Kitchen pojawiły się w nocy z poniedziałku na wtorek. W ataku zginęło siedmiu wolontariuszy. Znaleziono przy nich paszporty z Australii, Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz Polski.

Informację potwierdził szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. „Za atak odpowiedzialność przyjęła armia izraelska” – poinformował.

