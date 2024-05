Marszałek Sejmu upomniał posłów PiS. Nawiązał do afery z Kierwińskim

Podczas 11. posiedzenia Sejmu Szymon Hołownia zwrócił uwagę na to, że posłowie żartują z nagłośnienia. Na sejmowej transmisji nie słychać jednak, jak brzmiała wypowiedź, którą usłyszał marszałek Sejmu.

– Nie kuście i nie szydźcie, bo i wam się może problem z nagłośnieniem przytrafić. Czy to przy recytacji czy przy śpiewie – ironizował Hołownia.

Problemy z nagłośnieniem podczas obchodów Dnia Strażaka

W ten sposób nawiązał do afery z wystąpieniem ministra Marcina Kierwińskiego. Z powodu dziwnie brzmiącej wypowiedzi podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka politycy opozycji zaczęli go oskarżać o to, że szef MSWiA był pod wpływem alkoholu.

Minister stanowczo odrzucił pomówienia oraz przedstawił wynik swojego badania alkomatem.

Komunikat w sprawie realizacji nagłośnienia podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie wydała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. „W związku z organizacją Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 4 maja 2024 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Komenda Główna PSP poprosiła o wyjaśnienia dotyczące problemów z nagłośnieniem od firmy obsługującej uroczystość” – podkreślono na wstępie.

Niecały miesiąc temu w hotelu sejmowym odbyła się głośna impreza z udziałem posłów, a nastrój ten udzielił się także podczas obrad Sejmu.

12 kwietnia poseł Koalicji Obywatelskiej mówił o odwołaniu członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Szybko przerwali mu parlamentarzyści, którzy śpiewali „sto lat”.

– Słuchajcie, po ostatnich wystąpieniach w hotelu poselskim, ale też po tym, co słychać na tej sali złożę formalny wniosek do Prezydium Sejmu o powołanie chóru wysokiej izby – zażartował Szymon Hołownia w odpowiedzi na to zaskakujące zachowanie.

