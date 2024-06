Mikołaj Pawlak nie stawił się na przesłuchanie. Jest ruch komisji śledczej

Pawlak, były dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, został wezwany w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus.

Zarządzono przerwę. Po przerwie stwierdzono, że świadek nie stawił się na wezwanie

Komisja od rana przesłuchiwała Jana Paziewskiego, byłego dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w resorcie sprawiedliwości. Magdalena Sroka – szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa – ogłosiła zakończenie przesłuchania. – Ogłaszam przerwę – powiedziała, zaznaczając, że w międzyczasie powinien pojawić się kolejny świadek.

Po przerwie ogłosiła, że wezwany „nie stawił się” przed komisję. – Bardzo proszę o opinię doradców, w związku z tym, czy skutecznie został on wezwany na dzisiejsze posiedzenie komisji śledczej – zwróciła się do mecenasa Piotra Marciniaka. – Po dokonaniu analizy kwestii związanej z doręczeniem świadkowi wezwania na posiedzenie (...), należy uznać, że świadek został skutecznie powiadomiony o dzisiejszym terminie posiedzenia, w związku z tym (...), komisji przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej – poinformował.

Po chwili przewodnicząca komisji złożyła wniosek o zastosowanie kary porządkowej. Przeszedł jednogłośnie (tu warto dodać jednak, że w głosowaniu udziału nie wzięli politycy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji – którzy nie byli obecni na sali).

Co dalej? Świadek zostanie wezwany ponownie. Wyznaczono termin

Szefowa komisji poinformowała, że w tej sytuacji świadek zostanie wezwany raz jeszcze przed komisję. – W dniu 10 czerwca – przekazała. Podkreśliła, że jeśli „nie stawi się po raz drugi, będziemy wnioskować o jego doprowadzenie na kolejne posiedzenie komisji”.

Sroka zwróciła uwagę, że „coraz więcej świadków będzie odmawiało lub unikało odbioru wezwań”. Zaproponowała więc uchwałę, zgodnie z którą to policja będzie doręczała wszystkim osobom wezwania. Ta została po chwili przyjęta – jak poprzednio bez głosów sprzeciwu. Tym samym posiedzenie zakończyło się po godzinie 14.

