PiS niczym „rycerze na białym koniu”. Po chwili pokazano „Gladiatora”

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało najnowszy spot wyborczy. – No dobrze, to powiedzmy, jak się sprawy mają – mówi na wstępie lektor, podczas gdy widz widzi fragment z filmu „Cztery pokoje”. – Dokąd prowadzi Trzecia Droga? – mówi Szymon Hołownia w towarzystwie Władysława Kosiniaka-Kamysza. – Do tego pana – dopowiada lektor, po czym wskakuje Donald Tusk.

Premiera pokazano ze słynnego przymówienia, które padło podczas zjazdu niemieckiej partii CDU. Kadr znany jest głównie z wypowiadanych przez Tuska słów „fur Deutschland” (Dla Niemiec – red.). PiS zdecydował się w swoim spocie użyć jednak innych: Liebe Freunde (Kochani przyjaciele – red.). Następie widać słynny kadr z Titatica, ale z podłożonymi twarzami Tuska i Hołowni.

Wybory do europarlamentu. PiS pokazało spot. Nie zabrakło odniesień do filmu, memów i gifów

– A razem poprowadzili nas do 5 proc. podwyżki VAT, drogiego prądu, drogiego gazu, a jeszcze to… – mówił lektor, po czym pokazał się obrazek z cenami paliw na stacjach benzynowych. Następnie przypomniano słowa Tuska, że „naprawdę ludzie w Polsce będą mieć więcej, w sklepach będzie taniej, a w polskich domach będzie lepiej”. Potem jako przebitkę wykorzystano słynnego gifa z Jackiem Nicholsonem z filmu „Dwóch gniewnych ludzi”.

Odniesień do memów jest więcej. Mrugającego Drewa Scanlona zestawiono obok Szymona Hołowni, któremu zarzucono brak konsekwencji w poglądach. „To nie jest czas na budowanie wielkich lotnisk”; „Być może potrzebujemy tego wielkiego hubu” – mówił lider Polski 2050. Tuskowi także zarzucono kłamstwo. Wykorzystano też fragment tańca posłanek w Sejmie, które domagały się zmiany definicji gwałtu oraz nagranie posła PO Marcina Józefaciuka z kamery obrotowej 360 stopni.

PiS zaprezentowało najnowszy spot. Nawiązania do „Titanica”, „Misia” Barei i Nicholsona

Z nawiązań filmowych był też „Miś” Stanisław Barei. – Są też oni – powiedział lektor do obrazków pokazujących Beatę Szydło, Mateusza Morawieckiego, Piotra Glińskiego i Jarosława Kaczyńskiego. – Może nie są rycerzami na białym koniu, ale mają niezłe pomysły i dowożą tematy – mówił lektor do fragmentu z „Gladiatora”, pokazując flagowe pomysły projekty PiS, m.in. CPK, przekop Mierzei Wiślanej, mur na granicy polsko-białoruskiej oraz 800 plus.

– Ale to Ty decydujesz, idź i zagłosuj. Daj sobie szansę na lepsze życie w bezpiecznej Polsce, normalnej Europie – podsumował lektor. „Obejrzyj koniecznie do końca. 9 czerwca wybierz szczęśliwą 7 i głosuj na Prawo i Sprawiedliwość!” – brzmi opis nagrania. Dołączono również hasztag „#TAKdlaPolski”.

twitterCzytaj też:

Europoseł PiS od lat zaskakuje spotami wyborczymi. Tym razem zatrzymał czołgCzytaj też:

Jacek Kurski skończy polityczną karierę, jak nie zdobędzie mandatu do PE? „Zawsze musi być plan B”