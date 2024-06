Lewica zawiesza kampanię do europarlamentu. Znamy powód

Jak czytamy w oświadczeniu, „w poczuciu odpowiedzialności za państwo i proces demokratyczny, w obliczu tragicznych wydarzeń na granicy i w oczekiwaniu na wyjaśnienia, sztab Lewicy podjął decyzję o zawieszeniu kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego”.

„Nie chcemy, by śmierć człowieka i wydarzenia na granicy, były wykorzystywane politycznie w kampanii wyborczej” – głosi dalej komunikat.

„Rodzinie zmarłego żołnierza składamy najgłębsze kondolencje” — dodano na koniec.

Śmierć żołnierza. Flagi opuszczone do połowy masztu

Przypomnijmy, że w czwartek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało opinię publiczną o zgonie żołnierza, który pod koniec maja przy granicy polsko-białoruskiej został zraniony nożem przez cudzoziemców.

„Z przykrością informujemy, że 6 czerwca w godzinach popołudniowych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, otoczony wsparciem rodziny i żołnierzy zmarł ugodzony nożem żołnierz 1 Brygady Pancernej” – przekazano w komunikacie.

Kilka godzin później Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował o opuszczeniu flag państwowych na wszystkich jednostkach wojskowych podległych MON.

„Na znak żałoby po zmarłym żołnierzu, decyzją wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, dziś od godziny 18.00 do jutra do północy, flagi państwowe we wszystkich jednostkach wojskowych podległych MON zostaną opuszczone do połowy masztu” – czytamy.

Śmierć żołnierza na granicy. Głos zabrali politycy

Tragiczne zdarzenie wywołało poruszenie wśród wielu znanych nazwisk. Kilku polityków w mediach społecznościowych opublikowało swoje kondolencje.

Mateusz Morawiecki na swoim profilu na platformie X.com (dawniej Twitter) napisał, że łączy się w bólu z rodziną poległego. „Żegnaj, Bohaterze” – dodał były premier.

Z kolei Donald Tusk w swoim wpisie podkreślił, że żołnierz oddał życie w obronie granicy Rzeczpospolitej. „Ojczyzna i rodacy nie zapomną o tej ofierze. Jego bliskim składam wyrazy najgłębszego współczucia” – czytamy w poście zamieszczonym przez premiera.

