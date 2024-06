Tusk uderzył w opozycję. „Liczą na krótką pamięć i bezkarność. Bezwstydni”

„Śmierć, migranci, wojna, pandemia – wszędzie szukali »politycznego złota«, zysku osobistego i partyjnego. PiS, prezydent, Morawiecki, Ziobro. I nadal próbują tego samego. Liczą na krótką pamięć i bezkarność. Bezwstydni. Pokażcie w niedzielę jeszcze raz, że macie ich dosyć” – napisał Donald Tusk, nawiązując w jednoznaczny sposób do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Już za dwa dni Polacy pójdą do urn, aby wybrać 53 przedstawicieli, którzy zasiądą w ławach PE.

Do wpisu premiera w błyskawiczny sposób odniósł się Rafał Bochenek. „Gdy brakuje argumentów, a PRAWDA jest niewygodna... tuskowe lekarstwo: hejt i agresja” – napisał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Wkrótce więcej informacji