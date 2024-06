Skandaliczne zachowanie w Szczecinie. „Dzielnie poszerzali granice głupoty”

W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające bardzo niebezpieczne zdarzenie ze Szczecina. Widać na nim dwóch młodych mężczyzn, którzy stoją na dachu poruszającego się miejskiego autobusu linii numer 89. Film ma jedynie kilka sekund i jest zatytułowany: „ustawka pod viral”.

– Nakręcony 9 czerwca filmik krąży w sieci, a jego bohaterowie są zapewne bardzo dumni z „czelendżu”. Problem w tym, że dzielnie poszerzając granice głupoty, stwarzają zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu – powiedział rzecznik prasowy Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” w rozmowie z Głosem Szczecińskim.

Szczecin. Dwóch mężczyzn na dachu autobusu miejskiego. Sprawa trafiła na policję

Wojciech Jachim dodał, że kierowcę miejskiego autobusu o sytuacji poinformowała pasażerka samochodu osobowego. Kierowca zatrzymał autobus, a wówczas młodzi ludzie zeskoczyli i uciekli. Sprawa została zgłoszona na policję.

– Jeśli to nowy „czelendż”, to trzeba go ukrócić w zarodku – skomentował z kolei prezes SPAK. Krzysztof Putiatycki dodał, że w sieci znajdują się także zdjęcia z podobnego incydentu, który miał miejsce w maju na Prawobrzeżu. Wówczas dwoje młodych ludzi jechało na dachu autobusu linii B. Za stworzenie zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu grozi mandat.

