Powoduje „szczekający kaszel”. Sanepid opublikował dane dot. zachorowań

„W ostatnich miesiącach obserwujemy znaczący wzrost zachorowań na krztusiec – zarówno w Polsce, jak i na świecie” – pisze zachodniopomorska WSSE.



Sanepid opublikował statystyki zachorowań na krztusiec (ta choroba zakaźna znana była niegdyś pod nazwą koklusz), który wywoływany jest przez pałeczkę Bordetella pertussis. Mogą niepokoić.

Szczecin. Sanepid opublikował dane zachorowań na krztusiec. „Choroba może prowadzić do groźnych powikłań”

„W województwie zachodniopomorskim, w pierwszym kwartale 2025 roku, odnotowano 213 przypadków tej choroby, a w całym 2024 roku było ich aż 642” – przypomina WSSE w Szczecinie. Warto przypomnieć, że przed zakażeniem się chroni szczepionka przeznaczona dla kobiet w ciąży. Dzięki preparatom noworodki zyskują odporność na koklusz w pierwszych miesiącach życia. Wszystkie pacjentki mogą zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, by otrzymać dawkę – poinformował sanepid podczas konferencji prasowej dnia 2 kwietnia.

Doktor Joanna Łasecka-Zadrożna zaznaczyła, że wśród najbardziej narażonych osób są bowiem właśnie dzieci. – Zachęcamy do tego, aby chronić je już w okresie ciąży – dodała. Sanepid przypomina, że „krztusiec to choroba podstępna”. „Początkowo wygląda jak zwykłe przeziębienie: katar, ból gardła, kaszel. Właśnie wtedy chory jest najbardziej zakaźny”. – To moment największej zakaźności i rozwoju choroby, która później może prowadzić do groźnych powikłań – dodaje specjalistka pediatrii i chorób zakaźnych.

Dzieci chore na krztusiec (koklusz) kaszlą tak, jakby „szczekały”

WSSE w Poznaniu informowała w przeszłości, że koklusz objawia się charakterystycznym kaszlem – „szczekającym” – który jest napadowy. Towarzyszy mu lepka wydzielina. Jeśli chodzi o dorosłych – zauważa się u nich przewklekły kaszel.

„Leczenie krztuśca polega na antybiotykoterapii połączonej z leczeniem objawowym łagodzącym kaszel, zmniejszającym wymioty oraz uspokajającym dziecko” – edukował niegdyś sanepid z Wielkopolski. Oprócz tego „pokój chorego powinien być często wietrzony i nawilżany, gdyż chłodne i wilgotne powietrze prowokuje mniej ataków kaszlu, niż powietrze cieple i suche”.

