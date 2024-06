Gwałtowne burze przejdą przez Polskę. IMGW ostrzega

To kolejny trudny pogodowo dzień. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, obejmujące niemal cały kraj. Mieszkańcom Polski we znaki da się dziś nie tylko upał sięgający 32 stopni Celsjusza, ale i burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr oraz gwałtowne opady deszczu i gradu.

Piekielny upał w południowej Polsce

"Od 12:30 do 19.06 do godziny 19:30 obowiązywać będą ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem dla południowej Polski. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C" – poinformował IMGW we wpisie zamieszczonym na platformie X.com.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem objęły:

województwo lubelskie, powiaty: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, Zamość, biłgorajskiego, janowskiego, kraśnickiego;

województwo podkarpackie;

województwo małopolskie, poza powiatami: tatrzańskim, olkuskim, miechowskim;

śląskiego, powiatów południowych;

województwo opolskie, powiatów południowych;

województwo dolnośląskie, dla powiatów: strzelińskiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego.

Nie tylko upał, ale i burze

Oprócz wysokiej temperatury większość mieszkańców Polski musi przygotować się na gwałtowne burze.

"W czasie nocnych burz możliwe są porywy wiatru do 100 km/h! Lokalnie grad. Na Wybrzeżu opadu do 40 mm" – czytamy w komunikacie IMGW. Instytut dodał, że ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 14:00.

Pierwsze tropikalne noce przed nami

W nocy z wtorku na środę 19 czerwca możemy z kolei nastawić się na pierwszą w tym roku noc tropikalną w centrum i na południowym zachodzie kraju. W pozostałych regionach Polski również będzie wyjątkowo ciepło, a temperatura w nocy nie spadnie poniżej 17-19 stopni.

W całym kraju temperatury będą wyższe od normy o około 5-7 stopni Celsjusza.