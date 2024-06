Wypatrzyli go na terenie Nadleśnictwa Garwolin. „Swoje ofiary, niczym pyton, połyka w całości”

Leśnicy wypatrzyli go na terenie Mazowsza. Choć gad sprawia wrażenie niezwykle groźnego, to są to jedynie pozory. „Jest bardzo rzadki i podlega ochronie ścisłej. [...] Nie chwytajcie go i nie płoszcie” – apelują Lasy Państwowe.

Pracownicy Nadleśnictwa Garwolin zauważyli w zaroślach węża, który, jak przyznają, jest niezwykle rzadki w Polsce. To gniewosz plamisty. Choć jest niegroźny dla ludzi i niejadowity, to jednak „swoje ofiary, niczym pyton, połyka w całości”. „W jego diecie znajdują się głównie gryzonie i ptaki” i jaszczurki – podają Lasy Państwowe. „Od żmij różni się okrągłą źrenicą oka” Wiele osób myli gniewosza (Coronella austriaca) ze żmiją zygzakowatą (Vipera berus) – jadowitym wężem, który może być bardzo niebezpieczny dla człowieka (choć do ukąszeń dochodzi bardzo rzadko). W razie wstrzyknięcia jadu pod skórę często należy wdrożyć szybkie leczenie, by uniknąć wystąpienia potencjalnej martwicy tkanek. Leśnicy wyjaśniają, że gniewosza można łatwo odróżnić od żmii, bo na grzbiecie nie ma charakterystycznego zygzaka – zamiast tego zobaczymy tam dwa lub cztery rzędy plam, tworzących krateczkę, choć „u poruszającego się węża mogą tworzyć wrażenie zygzaka” – czytamy. Węże te mają okrągłe źrenice oka, a nie pionowe (jak żmija). LP opisują, że ciało gniewosza jest smukłe i długie, a nie ciężkie i grube – jak u Vipery berus. Warto też zwrócić uwagę na głowę Coronelli austriaci, która „wyraźnie wyróżnia się od ciała” – czytamy. A jak to wygląda u zygzakowatej? Jest trójkątna. Leśnicy zachęcają, by po zaobserwowaniu gniewosza podać informacje o jego lokalizacji Towarzystwu Herpetologicznemu NATRIX, które zajmuje się edukacją, ochroną i działalnością naukową w zakresie badań nad płazami i gadami.

Gorlice. Gniewosz na terenie obiektu turystyczno-rekreacyjnego Niedawno o obecności gniewosza na terenie obiektu turystyczno-rekreacyjnego „Przystanek Szymbark" informował Urząd Gminy Gorlice (województwo małopolskie). „Odnalezienie gniewosza plamistego w naszym regionie świadczy o dobrym stanie środowiska naturalnego" – zapewniają władze, które cytuje lokalny serwis gorlice24.pl.

