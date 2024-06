Drastyczny spot policji. „Nie bądź zombi! Twój przeciwnik cheatuje!”

W piątek 21 czerwca po godzinie 17.00 do kieleckich policjantów wpłynęła informacja o zatrzymaniu nieletniego w jednym ze sklepów. 16-latka ujął funkcjonariusz w czasie wolnym od służby. Chłopak ukradł kilka artykułów spożywczych i materac. W trakcie czynności w plecaku nastolatka znaleziono cztery foliowe torebeczki z zapięciem strunowym, zawierające leki, w składzie których był fentanyl.

Zatrzymany początkowo tłumaczył, że medykamenty należą do jego ojca, ale się to nie potwierdziło. Substancje zostały zabezpieczone, a 16-latek po czynnościach trafił pod opiekę rodziców. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Policja stworzyła spot skierowany do młodych ludzi

W związku z kolejnymi ofiarami narkotyku Komenda Główna Policji opublikowała „drastyczny spot”, skierowany do młodych ludzi. „Możecie nam wierzyć, że rozpacz najbliższych, kiedy funkcjonariusze informują ich o śmierci ukochanego dziecka z powodu przedawkowania narkotyków, jest traumatycznym przeżyciem dla obu stron” – wyjaśniono. Spot, który będzie emitowany w mediach społecznościowych, nosi tytuł: „Nie bądź zombi! Twój przeciwnik cheatuje!”.

„Narkotyki to bardzo ryzykowna gra, w której jedyną pewną jest to, że nie można wygrać. Przeciwnik, w tym przypadku środek odurzający, nie bierze jeńców. Obowiązującą zasadą jest to, że wraz z rozwojem uzależnienia pojawia się coraz większa tolerancja na narkotyk. Aby utrzymać pożądany efekt, osoba uzależniona zaczyna przyjmować coraz większe dawki – a te w którymś momencie stają się toksyczne i… game over – nie ma drugiego życia” – czytamy.

Problem z fentanylem

Fentanyl to jeden z najsilniejszych leków przeciwbólowych, jaki obecnie istnieje, stosowany m.in. w onkologii i medycynie paliatywnej. Według specjalistów jeśli zacznie się go przyjmować bez wyraźnych wskazań medycznych, w sposób niekontrolowany, uzależnienie następuje dużo szybciej niż po innych środkach o działaniu narkotycznym.

Od stycznia 2022 r. do połowy kwietnia 2024 r. zabezpieczono dokładnie 252,2 g fentanylu i jego pochodnych. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy polska Policja prowadziła 20 postępowań przygotowawczych powiązanych z fentanylem. W toku spraw ustalono łącznie 22 podejrzanych.

Dla porównania w całym ubiegłym roku policjanci zabezpieczyli w naszym kraju około 21 ton środków odurzających, a tylko przez pięć miesięcy tego roku było to 17,5 tony. W roku 2023 Policja wszczęła 37 728 postępowań o czyny określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, a od stycznia do maja 2024 r. liczba wszczętych postępowań wyniosła 16 577.

Gdzie szukać pomocy?

Problem z uzależnieniem od narkotyków można zgłaszać do poradni leczenia uzależnień, punktu informacyjno-konsultacyjnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz punktu informacyjno-konsultacyjnego, działającego w strukturach samorządu terytorialnego.

Można również zadzwonić na telefon zaufania lub infolinię, np.: 032 206 82 17 – telefon zaufania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, czynny w poniedziałki w godz.10-19, wtorki i piątki w godz. 15.00-19.00, środy w godz. 10.00-13.00, czwartki w godz. 14.00-19.00.

800 060 800 – infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zakres pomocy: informacje na temat negatywnych skutków zażywania nowych narkotyków, skutków zdrowotnych oraz o możliwościach leczenia; wsparcie dla rodziców, którzy podejrzewają, że ich dzieci zażywają nowe narkotyki. Na infolinię można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących lub wytwarzających nowe narkotyki. Infolinia jest bezpłatna, czynna całą dobę.

800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania, przeznaczony dla osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich. Zakres pomocy: udzielanie informacji na temat systemu interwencji, leczenia i rehabilitacji, informowanie o przepisach prawnych związanych z narkomanią, udzielanie profesjonalnych porad nt. mechanizmów uzależnienia, motywowania do leczenia oraz wsparcia psychologicznego. Czynny w godz. 16.00-21.00, oprócz świąt państwowych.

