Polacy chcą rezygnacji Kaczyńskiego. Wyniki sondażu nie zostawiają złudzeń

Ostatni czas nie jest łaskawy dla Jarosława Kaczyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy od wielu lat przegrało z Koalicją Obywatelską. W wyborach do Parlamentu Europejskiego triumfowała partia Donalda Tuska. Wcześniejsze wybory samorządowe także nie do końca poszły po myśli prezesa – partia straciła władzę na Podlasiu, który do tej pory był jednym z bastionów formacji.

Poważny spadek PiS w sondażach. Partia jest w kryzysie?

Co więcej, przez kilka tygodni wyborcy śledzili spektakl pod hasłem wybory w sejmiku małopolskim. Mimo tego, że to PiS ma zdecydowaną większość, zgłoszony kandydat Łukasz Kmita pięciokrotnie nie został wybrany na marszałka. W regionalnych strukturach doszło do buntu działaczy, którym nie podobał się kandydat namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego. Ostatecznie spór udało się zażegnać, jednak sytuacja jest daleka od normalnej, o czym może świadczyć chociażby rezygnacja dwóch polityków: Piotra Ćwika i Józefa Gawrona.

PiS-owi nie najlepiej wiedzie się też w sondażach. W badaniu CBOS, którego wyniki opublikowano 1 lipca, zwycięża KO z poparciem w wysokości 32 proc. Formacja Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 29 proc. Także w najnowszym badaniu United Surveys dla WP wygrywa Koalicja Obywatelska, która z wynikiem 31,2 proc. wyprzedza PiS (27,2 proc. poparcia).

Wewnętrzne konflikty zdecydowanie osłabiły pozycję Jarosława Kaczyńskiego i wywołały pytania o możliwą rezygnację prezesa PiS ze stanowiska i zrzeczenie się przywództwa na rzecz innego polityka.