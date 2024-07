Niespodziewany wniosek w Sejmie. Posłowie zaczęli klaskać i śpiewać

W piątek 26 lipca w Sejmie posłowie spotkali się na ostatnim posiedzeniu przed sierpniowymi wakacjami parlamentarnymi. Jednocześnie tego dnia oficjalnie rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. I tego tematu nie zabrakło podczas posiedzenia.

Niespodziewany wniosek w Sejmie. Chodzi o Igrzyska Olimpijskie w Paryżu

Tuż przed ważnymi głosowaniami, z wnioskiem formalnym na mównice wstąpił poseł Polski 2050 – Trzeciej Drogi Tomasz Zimoch, który przypomniał o tym, że 100 lat temu polscy olimpijczycy zdobyli pierwszy medal na Igrzyskach, przez co już w zeszłym roku Sejm ustanowił rok 2024 rokiem polskich olimpijczyków.

– Po stu latach nasze spojrzenia znowu kierujemy na Paryż, bo dziś rozpoczynają się 33. letnie Igrzyska Olimpijskie. Wnoszę o to, by najbliższe 16 dni było bez polityki. Aby były to dni olimpijskiej radości. Bawmy się sportem. Z polskiego Sejmu dla naszej reprezentacji zaś życzenia: powodzenia Panie i Panowie – mówił z sejmowej mównicy.

Po chwili wszyscy posłowie bez względu na barwy partyjne wstali ze swoich miejsc, zaczęli klaskać, a część z nich zaczęła śpiewać „Polska, Biało-Czerwoni”.

