Defilada wojskowa w Warszawie. Będą duże utrudnienia w ruchu

15 sierpnia obchodzimy święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W całym kraju odbywają się uroczyste apele, koncerty i wydarzenia, podkreślające siłę wojsk RP. Główne uroczystości odbędą się w stolicy, a Warszawę czekają duże utrudnienia w ruchu. Podobnie jak roku temu, przez miasto przejdzie defilada wojsk.

Utrudnienia już od środy, 14 sierpnia

W związku z przygotowaniami do parady, już w środę 14 sierpnia zamknięte zostaną dwa mosty w Warszawie: Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Linie autobusowe 100, 160, 190, 409 i 500 będą kursowały trasami objazdowymi, a pojazdy nie będą przejeżdżały przez Wisłę.

W czwartek 15 sierpnia zamknięty zostanie również most Świętokrzyski. "W przypadku wyłączenia także ruchu tramwajów (decyzję o tym podejmują służby) tramwaje będą kursowały na skróconych trasach – nie przejadą przez Wisłę" – brzmi komunikat Zarządu Transportu Miejskiego.

Zamknięte mosty i Wisłostrada w stolicy

W środę wieczorem (po godz. 18) zamknięta zostanie także Wisłostrada. Kierowcy nie będą mogli przejechać w żadnym kierunkuna odcinku od mostu M. Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego.

Objazdy autobusów i tramwajów

Na trasy objazdowe zostaną skierowane linie autobusowe: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 159, 162, 166, 167, 171, 172, 185, 187, 517, N16, N33, N83.

Tramwaje będą jeździły przez Most Śląsko-Dąbrowski (linie 20, 26, 73, 74, T) i Most Gdański (linie 6, 28, 70, 71, 74, 78) bez zatrzymania. To oznacza, że pasażerowie nie będą mogli wysiąść na przystankach Wybrzeże Helskie i Most Gdański.

Święto Wojska Polskiego w Warszawie

Główne uroczystości odbędą się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Rozpoczną się o godz. 10, a zakończą o godz. 14. W tym czasie plac Piłsudskiego i ulica Królewska będą całkowicie wyłączone z ruchu.

Defilada wojskowa rozpocznie się o godz. 14 na Wisłostradzie. Weźmie w niej udział ponad 2500 żołnierzy.

Czytaj też:

Matki Boskiej Zielnej. Czy 15 sierpnia to dzień wolny od pracy?Czytaj też:

Defilada wojskowa w Warszawie. Ten sprzęt zostanie zaprezentowany 15 sierpnia!