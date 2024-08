Niebezpieczny wypadek na Mazowszu. Helikopter zahaczył śmigłem o ziemię

Do niebezpiecznego wypadku doszło we wtorek 27 sierpnia w miejscowości Jastrzębie w powiecie szydłowieckim na Mazowszu. Zdarzenie miało miejsce podczas zamkniętej imprezy na torze samochodowym Jastrząb. Helikopter, który startował, w pewnej chwili zahaczył łopatą śmigła o ziemię. Śmigłowiec EC 120 przewrócił się na bok.

– Na imprezie zamkniętej na torze wyścigowym, podczas startu śmigłowca EC 120 doszło do uszkodzenia łopat wirnika którymi pilot zaczepił o ziemię – przekazał rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć.

Mazowsze. Helikopter zahaczył śmigłem o ziemię

W wyniku zdarzenia ranny został pilot. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Są to głównie otarcia. Jak poinformowano, pilot przeszedł już wszystkie niezbędne badania. Służby medyczne uznały, że jego stan jest na tyle dobry, że nie ma konieczności przewiezienia go do szpitala.

Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. Na miejscu są są strażacy i policja, którzy wyjaśniają, dlaczego doszło do incydentu.

Czytaj też:

Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyją lekarz i jego córkaCzytaj też:

W wieku 8 lat stracił w wypadku rodziców i brata, do dziś jest niepełnosprawny. Fiskus opodatkował odsetki z odszkodowania