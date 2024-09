Ta część Polski szczególnie zagrożona. Są alerty

Zjawiska pogodowe zagrażające życiu i zdrowiu nie opuszczają Polski. Nasz kraj wciąż mierzy się ze skutkami powodzi. To jednak nie wszystko. Pojawił się nowy problem – silny wiatr.

Jak czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na południu jego podmuchy wyniosą w czwartek do około 65 km/h. W rejonach podgórskich Sudetów z kolei maksymalnie 80 km/h, w dolinach karpackich do 90 km/h, a wysoko w górach do 120 km/h. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Dla południa Polski wydano alerty meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia.

Silny wiatr w górach. TPN ze zdecydowaną reakcją

Co istotne, na pogodę zareagował Tatrzański Park Narodowy. Przed południem 26 września poinformował o wstrzymaniu sprzedaży biletów we wszystkich punktach.

„W górach wieje bardzo silny i porywisty wiatr, a na szlaki łamią się gałęzie i drzewa, co stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia. Obserwujemy sytuację i prosimy o śledzenie dalszych komunikatów” – podały władze parku.

W czwartek TPN odradza wszelkie wyjścia w góry. Portal podhale24.pl przypomina, że niski pułap chmur w partiach graniowych ogranicza widoczność pieszym, a to grozi utratą orientacji w terenie i zabłądzeniem. Na szlakach jest mokro i ślisko, a na odcinkach leśnych występują błoto i kałuże.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Co znaczą trzy stopnie?

Jeśli chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne wyróżniamy ich trzy stopnie:

1 stopień – przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej;

– przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej; 2 stopień – przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych;

– przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych; 3 stopień – przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

