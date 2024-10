Niecodzienny wypadek w Wielkopolsce. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa

Do niecodziennego zdarzenia doszło w czwartek rano na biegnącej przez Sierosław drodze wojewódzkiej nr 307. Zawiadomienie do służb o zderzeniu pięciu pojazdów wpłynęło około godziny 8:20. Dwa z pojazdów to cywilne osobówki, kolejne trzy to należące do francuskiego wojska ciężarówki i bus.

– Ze wstępnych informacji wynika, że w zdarzeniu brało udział pięć pojazdów. To dwa cywilne auta osobowe oraz trzy pojazdy wojskowe, którymi poruszali się francuscy żołnierze. Jeśli chodzi o te pojazdy to są to dwie ciężarówki i bus – przekazał w rozmowie z portalem tvn24.pl rzecznik poznańskiej policji Łukasz Paterski.

Jedna z francuskich żołnierek trafiła do szpitala

Nie jest znany dokładny przebieg zdarzenia. Żandarmeria Wojskowa dopiero ustali, co wydarzyło się na drodze w Sierosławiu. Według wstępnych informacji przekazanych przez rzecznika poznańskiej policji prawdopodobnym powodem było „niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze”.

– W wypadku ucierpiała jedna osoba, która trafiła do szpitala ze złamaną nogą. Poszkodowana to kobieta, żołnierka wojsk francuskich – poinformował portal interia.pl Łukasz Paterski.

