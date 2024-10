Były dziennikarz TVN i nieślubny syn Materny w areszcie. Są nowe informacje

O Jacku B. stało się głośno na początku września. Były dziennikarz TVN i RMF FM, a prywatnie nieślubny syn Krzysztofa Materny został zatrzymany przez policję. Wraz z trzema innymi mężczyznami jest podejrzany o rozbój na właścicielu firmy medycznej ze Śląska.

Byłemu dziennikarzowi TVN grozi 20 lat więzienia

Napastnicy mieli grozić przedsiębiorcy nożem oraz przedmiotem przypominającym broń palną. Później mieli zmusić mężczyznę do przelania na wskazany numer konta blisko miliona złotych. Śledczy przedstawili im zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi, za co grozi kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.

W grupie zatrzymanych znalazł się m.in. znany w świecie sportów walki Daniel R., który od 2021 roku jest członkiem KSW. Mężczyzna również nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. – Mój klient jest sportowcem, prowadzi ustabilizowany tryb życia i nie przyznał się do stawianego mu zarzutu – skomentował jego obrońca Łukasz Nowak.

Jacek B. nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i nie zgadzał się z wersją wydarzeń przedstawioną przez pokrzywdzonego. Po zatrzymaniu byłego dziennikarza TVN jego pełnomocniczka Aleksandra Kokoszka przekazała, że złożyła zażalenie na decyzję o aresztowaniu dziennikarza.

Były dziennikarz TVN starał się o zwolnienie z aresztu i wyjście na zewnątrz. To się jednak nie udało. – Areszt nadal trwa. Zobaczymy, co będzie dalej i czy prokuratura będzie go przedłużała. Na razie czekamy więc na jakieś czynności procesowe z naszym udziałem. Wniosek i zażalenie na areszt został złożony, ale mój klient nadal nie wyszedł na wolność – przekazała prawniczka, która broni Jacka B.

Kryminalna przeszłość Jacka B.

Jacek B. ma już za sobą kryminalną przeszłość. Dwukrotny laureat nagrody Grand Press w kategoriach Dziennikarstwo specjalistyczne oraz śledcze w latach, w 1993 roku został skazany na sześć lat za rozbój, groźby karalne i przywłaszczenia. Za kratami spędził trzy lata.

