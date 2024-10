Czy Polacy chcą nadal 800 Plus? Nowy sondaż zaskakuje

500 plus

Wprowadzenie programu 800 Plus, zapowiadanego przez rząd Donalda Tuska jako kontynuacja słynnego 500 Plus, wywołało kontrowersje. Jak wynika z sondażu zleconego przez dziennik „Rzeczpospolita”, aż 53,7 proc. Polaków opowiada się za zlikwidowaniem lub ograniczeniem świadczenia 800 Plus.