Włamali się do mieszkania, bo chcieli przedłużyć imprezę. Zabawa zakończona za kratkami

Mundurowi nad sprawą pracowali od sierpnia. Nietypowe włamanie do jednego z mieszkań przy ulicy Żurawiej spędzało im sen z powiek. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że sprawcy oprócz kradzieży różnych rzeczy z lokalu, urządzili w nim imprezę. Miejsce zdarzenia zostało poddane szczegółowym oględzinom przez technika kryminalistyki, który zabezpieczył liczne ślady. Mieszkanie było zdewastowane i splądrowane.

Sprawców szybko ustalono

Jak czytamy w policyjnym komunikacie, kryminalni szybko ustalili personalia sprawców. Jeden z policjantów rozpoznał na zabezpieczonym nagraniu z monitoringu uczestnika „imprezy”. Ci sami policjanci w ubiegłym roku zatrzymali tego samego mężczyznę jako osobę podejrzaną o kradzież samochodu z parkingu jednej z galerii handlowych. Wówczas czynności zakończyły się przedstawieniem mu zarzutów oraz tymczasowym aresztowaniem.

W ręce policjantów wpadli też trzej inni obywatele Ukrainy, którzy jak przyznali, wracając z dyskoteki, chcieli przedłużyć sobie zabawę i postanowili włamać się do przypadkowego mieszkania przy ulicy Żurawiej. Z ustaleń policjantów wynika, że lokal był przeznaczony na wynajem krótkoterminowy. Sprawcy najpierw włamali się do skrzynki na klucze, przy użyciu których dostali się do środka.

Łupem padł koc i suszarka

W mieszkaniu odbyła się kilkugodzinna libacja alkoholowa, na którą zaproszono dodatkową osobę. Po zakończeniu imprezy sprawcy splądrowali lokal, zabierając między innymi suszarkę do włosów oraz koc. Zaproszona kobieta została również zatrzymana i przesłuchana w związku ze sprawą.

Według jej wyjaśnień, nie była świadoma, że jej znajomi przed jej przyjściem włamali się do mieszkania, do którego ją zaproszono.

Sprawcy mogą spędzić nawet 10 lat za kratkami

Kilka dni temu funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali czwartego podejrzanego, który dotąd ukrywał się przed organami ścigania.

Wszyscy zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, zastosował wobec czterech obywateli Ukrainy tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście.

