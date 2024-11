Wstrząsające ustalenia o agentach Łukaszenki: Działają w Polsce i udają uchodźców

Jak podaje Telewizja Biełsat, powołując się na artykuł emigracyjnych białoruskich i polskich dziennikarzy śledczy, na terenie polski działać mają agenci Aleksandra Łukaszenki. By realizować swoje zadania, mówią, że są uchodźcami z Bialorusi.

Mieli przedostać się do środowiska działaczy białoruskiej opozycji

„»Rzeczpospolita«, Białoruskie Centrum Śledcze i Cyberpartyzanci ujawniły historię dwóch obywateli Białorusi – Dzmitryja P. i Maksima K. – którzy mieli w ostatnich latach, działając w Polsce, infiltrować emigracyjną białoruską opozycję demokratyczną” – czytamy na belsat.eu.

Redakcja podaje, że zwerbowano ich po protestach, które przeszły przez Białoruś. Te wybuchły niedługo po wyborach prezydenckich, które – według tamtejszej komisji wyborczej – wygrać miał Łukaszenka, otrzymując miażdżącą przewagę nad swoją konkurentkę – Swiatłaną Cichanouską (80 procent do zaledwie 9,9 proc. kandydatki, która kontynuuje pracę na emigracji, bo w marcu ubiegłego roku sąd w jej ojczyźnie skazał ją zaocznie na 15 lat pozbawienia wolności).

Jak podaje Biesłat TV, przedsiębiorcy angażowali się wówczas w działalność opozycyjną, za co mieli zostać wtrąceni do więzień. Jeden rzekomo uciekł z wozu milicyjnego w trakcie transportu. Białoruscy dziennikarze wskazują, że to „legenda” głoszona przez agentów, by zdobyć zaufanie działaczy z opozycji do dyktatury Łukaszenki. Opisani wcześniej mężczyźni to tak naprawdę kolejno: Juryj K. i Michaił P. Pierwszy był oficerem wydziału przestępczości gospodarczej milicji z Nowogródka (obwód grodzieński), a drugi starszym lejtantem sprawiedliwości w komendanturze Sił Zbrojnych Białorusi. W 2018 roku – jak uważają dziennikarze – rozpoczęli swoją współpracę z wojskowym wywiadem. Natomiast trzy lata później, razem z politycznymi uchodźcami z Białorusi znaleźli się w Polsce.

Założyli spółkę. Nic o niej nie wiadomo

„Zajmować się mieli infiltracją działaczy białoruskiej opozycji m.in. Swiatłany Cichanouskiej i Pawła Łatuszki” – czytamy. „Rzeczpospolita” opisuje, że są wspólnikami spółki „A”. w Łodzi. Nieoficjalnie – miała ona zostać uruchomiona zdalnie, z Białorusi. Nie wiadomo ani tego, z jakim rodzajem działalności jest związany podmiot, a także jakie generuje obroty. W Krajowy Rejestrze Sądowym nie ma sprawozdań finansowych/z działalności.

Obaj mężczyźni mieli przekroczyć granicę Polski między wrześniem a październikiem ubiegłego roku. Otrzymali roczną wizę pracowniczą w Grodnie. Kilkukrotnie z Terespola lądowali w Białorusi. Wizy otrzymali prawdopodobnie dzięki rejestracji spółki na terenie województwa łódzkiego.

Dziennik podaje, że prawdopodobnie dlatego mają też prawo do czasowego pobytu. „To spółka była przepustką do legalnego wjazdu do Polski pod fałszywymi danymi” – czytamy. Nie wiadomo, czy mężczyźni wciąż znajdują się na terenie kraju.

Udają uchodźców. Wyszkoleni szpiedzy czeczeńskiego pochodzenia

W maju były oficer białoruskich służb specjalnych, który przeszedł na stronę opozycji ujawnił w rozmowie z Forsalem, że Mińsk planuje akcję przeciwko krajom Unii Europejskiej (a więc także Polsce). Zaangażował do tego siły Oddziałów Mobilnych Specjalnego Przeznaczenia. Zdaniem Aleksandra Azrau wśród migrantów, którzy mieli przejść na terytorium Polski, mieli znaleźć się Czeczeni, którzy tylko udają uchodźców. – A są wyszkolonymi szpiegami i to jest norma. Jeszcze 20 lat temu ten schemat tak działał – wskazał.

