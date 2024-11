Sondaż nie zostawia złudzeń. Polacy coraz częściej popierają tę partię

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez firmę Research Partner wynika, że Polacy nadal najchętniej zagłosowaliby na Koalicję Obywatelską. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, formacja Donalda Tuska mogłaby liczyć na poparcie w wysokości 32,1proc.

Sondaż. KO przed PiS, Konfederacja na podium

Różnica do największej obecnie partii opozycyjnej nie jest jednak duża. Oddanie głosu na PiS zadeklarowało 29,4 proc. ankietowanych. Na podium trafiłaby także Konfederacja, na którą chciałoby zagłosować 10,2 proc. respondentów. Nieco lepszy wynik niż w poprzednich badaniach uzyskała Trzecia Droga. Koalicja Polski 2050 i PSL cieszy się aktualnie poparciem 9,4 proc. Polaków. Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Lewicy, która przekonała do siebie 7,2 proc. badanych.

W badaniu Research Partner niewiele ponad 9 proc. respondentów zadeklarowało, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Chęć udziało w wyborach zgłosiło 76,1 proc. ankietowanych (w tym 57,3 proc. odpowiedziało na pytanie o uczestnictwo w wyborach „zdecydowanie tak”, a 18,8 proc. „raczej tak”).

Sondaż. Ile posłów miałyby KO i PiS?

Dr Maciej Onasz z Katedry Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego postanowił przełożyć wyniki sondażu na mandaty. Jak się okazuje, poszczególne partie miałyby następującą liczbę przedstawicieli w Sejmie:

Zjednoczona Prawica – 177 mandatów

Koalicja Obywatelska – 174 mandaty

Konfederacja – 45 mandatów

Trzecia Droga – 42 mandaty

Lewica – 22 mandaty

Taki rozkład mandatów oznacza, że obecna koalicja rządząca uzyskałaby łącznie 238 mandatów i nieznaczną większość w ławach sejmowych. PiS i Konfederacja miałyby łącznie 222 reprezentantów w niższej izbie parlamentu.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 8.11-11.11.2024, na ogólnopolskiej próbie 1080 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.