Tajemnicza zapowiedź Komorowskiego. „Będę słuchał Hołowni”

Nieco wcześniej były prezydent zauważył, że w pierwszej turze wyborów postanowił oddać głos na kandydata, którego uzna za przekonującego „w sensie i posiadanego poglądu, sposobu zachowania”.

Szymon Hołownia faworytem Komorowskiego w pierwszej turze?

W kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich w Polsce były prezydent Bronisław Komorowski podzielił się swoimi przemyśleniami na temat potencjalnych kandydatów oraz procesu wyłaniania reprezentanta Koalicji Obywatelskiej (KO).

W rozmowie z „Onet Rano” Komorowski zaznaczył, że w pierwszej turze wyborów zamierza oddać głos na kandydata, który przekona go zarówno swoimi poglądami, jak i sposobem bycia. W tym kontekście wyraził zainteresowanie Szymonem Hołownią, podkreślając, że będzie go słuchał z „ogromną uwagą”.

Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050, zyskał na popularności podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku, zdobywając trzecie miejsce z wynikiem 13,87% głosów. Jego centrowe podejście oraz apelowanie do umiarkowanego elektoratu przyciągnęły uwagę wielu wyborców poszukujących alternatywy dla tradycyjnych partii politycznych.

Komorowski komentuje prawybory w KO

Komorowski odniósł się również do prawyborów w Koalicji Obywatelskiej, w których rywalizują prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Podkreślił doświadczenie Sikorskiego, który pełnił funkcje szefa MSZ, ministra obrony narodowej oraz marszałka Sejmu, co czyni go kandydatem z bogatym zapleczem w obszarach kluczowych dla prezydentury. Z kolei Trzaskowski, według Komorowskiego, posiada „niebywałą umiejętność przyciągania serc ludzkich i zyskiwania sympatii”, co jest istotnym atutem w kampanii wyborczej.

Komorowski, mimo pozytywnej oceny obu kandydatów KO, nie zadeklarował otwartego poparcia dla żadnego z nich, stwierdzając jedynie, że ma nadzieję, iż jego pozytywne opinie o nich będą dla nich satysfakcjonujące. W kontekście drugiej tury wyborów prezydenckich Komorowski zaznaczył, że w przypadku konfrontacji kandydata obozu demokratycznego z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości (PiS) konieczne będzie podjęcie decyzji o poparciu, nawet jeśli nie wszystkie aspekty kandydata będą mu odpowiadać.

Kiedy prawybory w KO?

Prawybory w KO mają na celu demokratyczne wyłonienie kandydata na prezydenta. Głosowanie, w którym udział wezmą członkowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej oraz Zielonych, planowane jest na 22 listopada 2024 roku. Wyniki mają zostać ogłoszone dzień później, a oficjalna prezentacja kandydata odbędzie się 7 grudnia na Śląsku.

