Takiego sondażu nie było od dawna! Uwagę zwraca wynik jednej partii

CBOS opublikował wyniki najnowszego sondażu poparcia dla poszczególnych partii politycznych. Z badania wynika, że w drugiej połowie listopada PiS poprawił swój wynik, przy lekkim spadku notowań Koalicji Obywatelskiej. Formacja Donalda Tuska nadal jednak wygrywa z wynikiem 33 proc. W porównaniu z badaniem zrealizowanym dwa tygodnie temu, odsetek zwolenników KO minimalnie się obniżył (spadek o 2 pkt proc.) Z kolei oddanie głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 32 proc. badanych, co w porównaniu z poprzednim sondażem oznacza wzrost aż o 6 pkt proc. Na podium trafiła również Konfederacja, na którą chciałoby zagłosować 13 proc. badanych. W przypadku tej formacji również odnotowano wzrost, jednak sporo mniejszy, o 1 pkt proc. Na kolejnym miejscu uplasowała się Trzecia Droga z wynikiem 7 proc. W porównaniu z poprzednim badaniem porozumienie PSL i Polski 2050 zyskało 2 pkt proc. Poselskie mandaty trafiłyby również do Lewicy. Oddanie głosu na to ugrupowanie zadeklarowało 6 proc. wyborców, a więc partia znalazłaby się tuż nad progiem wyborczym. 9 proc. badanych nie było w stanie wybrać jednej, konkretnej partii, na którą chcieliby zagłosować. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to spadek o 5 pkt proc.

CBOS zwrócił uwagę na fakt, że wzrostowi poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości towarzyszy znaczący spadek odsetka wyborców niezdecydowanych.

Z sondażu wynika również, że wićej osób chciałoby wziąć udział w wyborach. Pójście do urn zadeklarowało 86 proc. ankietowanych. Jest to najwyższa deklarowana frekwencja od listopada ubiegłego roku. Rozpędzająca się powoli kampania przed wyborami prezydenckimi w Polsce, a być może także nieoczekiwany wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, spowodowały wzrost zainteresowania Polaków udziałem w demokratycznych procedurach – ocenił CBOS.