Polacy dają Tuskowi „żółtą kartkę”? Takiego sondażu dawno nie było!

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez firmę Opinia24 dla Radia Zet respondentów zapytano, do której partii jest im dzisiaj najbliżej. Wyniki badania pokazują, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości kształtuje się na niemal takim samym poziomie. Ugrupowanie Donalda Tuska nadal zajmuje pozycję lidera z wynikiem 33 proc. Formacja Jarosława Kaczyńskiego depcze jednak KO po piętach. Według sondażu może aktualnie liczyć na poparcie w wysokości 32 proc.



Sondaż. Dwucyfrowy wynik Lewicy

Podium zamyka Konfederacja, którą wskazało 13 proc. ankietowanych. Dwucyfrowy wynik odnotowała Lewica, która przekonała do siebie 10 proc. badanych. Powodów do zadowolenia z pewnością nie ma Trzecia Droga. Oddanie głosu na porozumienie Polski 2050 i PSL zadeklarowało 8 proc. respondentów. Oznacza to, że formacja znalazłaby się na granicy progu wyborczego, który wynosi dla koalicji właśnie 8 proc.

4 proc. osób biorących udział w sondażu nie była w stanie jednoznacznie stwierdzić, do której partii jest im najbliżej.

Chęć wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało 84 proc. badanych. 12 proc. zapowiedziało, że nie poszłoby do urn. Odpowiedź „nie wiem” wskazało 4 proc. biorących udział w sondażu.

Sondaż. KO zyskuje wśród najstarszych wyborców

Biorąc pod uwagę rozkład głosów w poszczególnych grupach wyborców okazuje się, że w grupie osób w wieku 18-24 lat największym poparciem cieszy się Lewica (27 proc.), Koalicja Obywatelska (25 proc.), a w dalszej kolejności PiS i Konfederacja (obie partie po 17 proc.).

Co ciekawe, wraz z wiekiem wyborców rośnie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. W grupie 50-59 lat oddanie głosu na partię Donalda Tuska zadeklarowało 33 proc. badanych, natomiast spośród osób powyżej 60. roku życia na KO chciałoby głosować 49 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez Opinia24 metodą mixed mode (CATI i CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 13-18 listopada 2024 r.

