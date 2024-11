Trzaskowski zdeklasował Sikorskiego. Politycy komentują wybory, Tusk o „wielkim pokonanym”

Przypomnijmy, że podobne prawybory przeprowadzono w 2010 roku – wtedy w szranki Radosław Sikorski stanął z Bronisławem Komorowski. Oddano 21 tysięcy głosów – Komorowski otrzymał 68,5 procent, z kolei Sikorski: 31,5 procent.

Tegoroczne prawybory również skończyły się dla szefa resortu spraw zagranicznych fiaskiem. Zdeklasował go jego kontrkandydat – Rafał Trzaskowski – zyskując 74,75 procent głosów. Na Radosława Sikorskiego oddało głos 25,25 procent uprawnionych do głosowania polityków KO.

W sprawie prawyborów politycy chętnie zabrali głos w mediach społecznościowych.

Tusk, Hołownia, Giertych. Komentarze po ogłoszeniu decyzji KO

I tak premier Donald Tusk określił Radosława Sikorskiego „wielkim pokonanym”. „Rafał Trzaskowski kandydatem całej Koalicji w wyborach prezydenckich! 22 126 głosujących, wielki zwycięzca i wielki pokonany, emocjonująca i autentyczna kampania. Takie były nasze prawybory. Tak wygląda demokracja” – czytamy w jego wpisie zamieszczonym na platformie X (dawniej Twitter).

Z kolei Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia stwierdził, że „siła charakteru jest znakiem rozpoznawczym” szefa MSZ.

„Wyrazy szacunku dla @sikorskiradek za determinację i przypomnienie wszystkim, że siła charakteru dalej jest jego znakiem rozpoznawczym. Tak przegrać, to jak wygrać” – napisał Hołownia.

Natomiast Roman Giertych, odnosząc się do słów Donalda Tuska, jakie padły podczas ogłaszania wyników prawyborów napisał, że „teraz są jak jedna pięść”.

Sam Radosław Sikorski dodał grafikę, na której widać jego samego, Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego z dopiskiem "w 2025 idziemy wspólnie po zwycięstwo".

Prezydentowi Warszawy pogratulował Krzysztof Brejza. Jego zwycięstwo nazwał „przekonującym”. „Wielkie podziękowanie dla Radka Sikorskiego za godną walkę. A teraz wspólnie do roboty, żeby do końca przegonić zło!” – czytamy we wpisie posła PO.

