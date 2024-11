Trzaskowski wygrał prawybory w KO. „Radek ma stuprocentową rację”

W przeprowadzonym głosowaniu Trzaskowski zdobył 74,75 procent głosów, podczas gdy jego rywal, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, uzyskał 25,25 procent głosów. Po ogłoszeniu wyników Trzaskowski podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w ten proces, podkreślając, że „w PiS decyduje jeden głos”, a w KO zadecydowało ponad 22 tysiące osób.

– W PiS ważny jest jeden głos, a u nas ważny jest każdy głos. Tym właśnie się różnimy – mówił.

Podkreślił także, że Koalicja Obywatelska, jako formacja demokratyczna, zdecydowała się na organizację prawyborów, aby pokazać, że jej działania opierają się właśnie na demokracji. Stwierdził, że ugrupowanie wkrótce ponownie zmobilizuje Polskę do działania. – Jestem przekonany, że z tych wyborów wychodzimy wzmocnieni, wszyscy wychodzimy wzmocnieni, a ja mam bardzo mocny mandat i bardzo dużo energii, i determinacji, i odwagi do tego, by wygrać z PiS – zadeklarował.

Trzaskowski o Sikorskim. „Klasa sama w sobie”

Rafał Trzaskowski wyraził również uznanie dla swojego rywala Radosława Sikorskiego, podkreślając, że rywalizacja między nimi była prowadzona po rycersku.

– Radek ma stuprocentową rację, że nasz kandydat musi być twardy i sprawdzony w boju. Prawybory również pomogły dokładnie w tym, żeby budować w sobie twardość na nowo, mimo że ja od wielu lat jestem z wami, ramię w ramię – mówił Trzaskowski. – Dziękuję za to, że oddaliście mi tę energię, ale trzeba, żeby nasz kandydat był twardy i żeby szedł po zwycięstwo – powiedział. „Klasa sama w sobie” – ocenił Sikorskiego.

Trzaskowski nawiązał także do osobistego gestu ze strony żony Radosława Sikorskiego, Anne Applebaum, która przed rozpoczęciem prawyborów przesłała mu swoją książkę „Koncert Autokracja” z dedykacją. Jak wyjaśnił, książka ta „mówi o tym, w jakich trudnych czasach żyjemy, że wszyscy wrogowie demokracji świata zachodniego w tej chwili ze sobą współpracują, żeby nam zagrozić, bo bezpieczeństwo będzie najważniejszym tematem tych wyborów”.

Ponad 25 tysięcy osób uprawnionych do głosowania

Proces głosowania w prawyborach Koalicji Obywatelskiej trwał od piątku, od godziny 8:00 rano, do północy. Głosowanie odbywało się w sposób anonimowy.

Donald Tusk poinformował, że w prawyborach oddano łącznie 22 126 głosów. Uprawnionych do głosowania było ponad 25 tysięcy działaczy z partii wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Partii Zielonych oraz Inicjatywy Polska.

W głosowaniu użyto prostego systemu – wysłanie SMS-a z numerem „1” oznaczało poparcie dla Rafała Trzaskowskiego, a z numerem „2” dla Radosława Sikorskiego.

