Tusk kpi po zapowiedziach PiS. Doczekał się riposty. „Skoroś sam tchórz, to milcz”

Prawo i Sprawiedliwość ma w niedzielę 24 listopada ogłosić nazwisko kandydata w wyborach prezydenckich. Rzecznik partii podkreślił, że zostanie ono podane do wiadomości podczas obywatelskiej konwencji. Dodawał, że „będzie to kandydat bezpartyjny”.

Karol Nawrocki ma być kandydatem PiS

Taki jest też przekaz dnia PiS, o czym przez przypadek poinformował w mediach społecznościowych poseł Jan Mosiński. „W mediach prosimy o podkreślanie, iż spotkanie w Krakowie ma charakter obywatelski, społeczny i każdy za pośrednictwem biur poselskich mógł się na nie zapisać. To nie jest partyjne wydarzenie, ale kongres obywatelski” – brzmi treść wiadomości, która trafiła do parlamentarzystów PiS.

Donald Tusk kpi po zapowiedziach PiS

Według nieoficjalnych informacji, PiS chce wystawić w wyborach obecnego prezesa IPN Karola Nawrockiego. Te doniesienia nie umknęły uwadze Donalda Tuska. Kandydat wskazany dziś przez prezesa Kaczyńskiego będzie »bezpartyjny i obywatelski«. Chętnych na kandydowanie z PiS brakuje nawet w PiS. I trudno się dziwić – ironizował premier.

Do wpisu szefa rządu na Twitterze odniosło się kilku polityków PiS. „Skoroś sam tchórz, to milcz Waść” – napisał Tobiasz Bocheński. „Dzisiaj pan z kolejną kłamliwą narracją. Oznacza to, że się boicie. Cóż, słusznie, bo nasz kandydat to zawodnik wagi ciężkiej” – dodał Sebastian Kaleta.

Rzecznik PiS krytykuje prawybory w KO

Z kolei Rafał Bochenek postanowił przy okazji skrytykować wyniki prawyborów w KO. Decyzją członków partii, w wyborach prezydenckich wystartuje Rafał Trzaskowski, który ze sporą przewagą głosów pokonał Radosława Sikorskiego.

Według rzecznika PiS „wybór prezydenta Warszawy to dowód na to, że w KO nic się nie zmieniło: partyjniactwo, wojna polsko-polska, granie na podziały społeczne, brak szacunku do innych”. „Prawybory w KO to pana próba szukania alternatywy, ale jak widać w KO ławka jest krótka – kpił polityk PiS. My stawiamy na Polskę, jedność i wspólnotę, dlatego to nie będzie kandydat partyjny” – dodał zwracając się do Donalda Tuska.

Czytaj też:

Poseł PiS zaliczył gigantyczną wpadkę. Pokrzyżował plany Kaczyńskiemu?Czytaj też:

To ona może zostać nową Pierwszą Damą. Kim jest Marta Nawrocka?