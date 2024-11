Donald Tusk niespodziewanie zabrał głos ws. CPK. „Dużo mówili, ale nic nie zrobili”

We wtorek 26 listopada miało miejsce kolejne, 49. posiedzenie rządu. – Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 mld zł, to są papiery skarbowe i te pieniądze dofinansują spółkę. Będzie to związane z pracami projektowymi dla terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego, transportu publicznego, stref, oraz sieci przyłączy i prace przygotowawcze dla budowy portu lotniczego CPK – powiedział Donald Tusk.

Tusk przeciął spekulacje ws. CPK. „Ciągle jest bardzo dużo zamieszania w przestrzeni publicznej”

– Mówię to, ponieważ ciągle jest bardzo dużo zamieszania w przestrzeni publicznej i to jest zamieszanie, które bardzo często wytwarzają ci, którzy dużo mówili o CPK, ale nic nie zrobili. My jesteśmy być może mniej sprawni w propagandzie tego projektu, natomiast ludzie odpowiedzialni za ten projekt podejmują po prostu prace, a ja zapewniam tą decyzję kolejne finansowanie tego przedsięwzięcia – dodał premier.

Tusk zaznaczył również, że na wniosek Ministerstwa Aktywów Państwowych zostanie dzisiaj podjęta decyzja o przeniesieniu Polskiej Grupy Lotniczej LOT do Ministerstwa Infrastruktury, kierowanego przez Dariusza Klimczaka. – Ma to związek z potrzebą konsolidacji i integracji naszych działań związanych właśnie z tym wielkim projektem infrastrukturalnym, bo on dotyczy kolei, które zostały wcześniej przekazane – wyjaśnił szef rządu.

Dariusz Klimczak: Wybudujemy CPK i KDP

Tusk na koniec wyraził przekonanie, że „to bardzo ułatwi pełną koordynację prac, jeśli chodzi o ten projekt”. O CPK mówił również Klimczak w TVN24. – To my zaczęliśmy konkretną rozmowę. Pozyskaliśmy pieniądze. Podpisujemy umowy i rozpisujemy przetargi, np. o Kolei Dużych Prędkości czy sieci dróg wokół lotniska. Ministerstwo Infrastruktury odpowiada za ten projekt od lipca. Wybudujemy CPK i KDP – zapewnił polityk PSL.

Czytaj też:

Posłowie spierali się o przyszłość CPK. „Populizm i propaganda”Czytaj też:

Spółka CPK w ogniu krytyki. „Wydatki na galę MMA i kosmetyczki zamiast na inwestycję”