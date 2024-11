Ukraina o ekshumacjach. Prezes IPN: Teraz czas na pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków

„Deklaracja władz Ukrainy ws. rozpoczęcia prac ekshumacyjnych na Wołyniu cieszy. Teraz czas na pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków. Czekamy w gotowości do rozpoczęcia prac” – skomentował prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, który jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich.

Nawrocki nawiązał do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy: Radosława Sikorskiego i Andryja Sybihy, które odbyło się w Warszawie. MSZ podkreśliło, że politycy „omówili kwestie dwustronne, w tym historyczne”. „Zadeklarowali pełną gotowość do rozwiązania problemów dotyczących prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terenie Ukrainy” – dodano w komunikacie. Szefowie dyplomacji obu państw wydali również wspólne oświadczenie.

Ekshumacje na Wołyniu. Wspólne oświadczenie szefów MSZ: Radosława Sikorskiego i Andryja Sybiha

„Jesteśmy zdeterminowani, aby w imię wartości ogólnoludzkich i w duchu chrześcijańskim rozwiązać sporne kwestie dotyczące wspólnej przeszłości. W najbliższym czasie Rzeczpospolita Polska i Ukraina rozpoczną działalność wspólnej Grupy Roboczej pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Kultury i Strategicznych Komunikacji Ukrainy, w celu przeprowadzenia pracy merytorycznej i osiągnięcia porozumienia między stronami” – czytamy.

„Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach” – brzmi kolejny fragment.

