„Niedyskrecje”. „Trupy w szafach” kandydatów na prezydenta. Co mają na Nawrockiego, a co na Trzaskowskiego?

Anonimowy raport o podejrzanych znajomościach Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta popieranego przez PiS, ekscytuje polityków obecnej koalicji rządzącej. Co prawda nie wiadomo, kto go wyprodukował i na czyje zlecenie, ale nie przeszkadza to politykom Koalicji Obywatelskiej grzmieć, że jego treść jest porażająca.

Chodzi o związki kandydata na prezydenta z trójmiejskim półświatkiem czyli z sutenerami, przestępcami i innymi podejrzanymi postaciami. Sam zainteresowany twierdzi, że tzw. raport jest mieszaniną prawd, półprawd i kłamstw, ale wyborcy pewnie chcieliby wiedzieć, co konkretnie jest prawdą, a co kłamstwem.

To stawia Nawrockiego w trudnej sytuacji, bo gdy zacznie się tłumaczyć, to pojawi się podejrzenie, że jednak jest winny. A gdy nie będzie się tłumaczył, to niewyjaśnione sprawy będą nad nim wisiały do końca kampanii.

Raport wywołał bardzo dużo szumu, mówią o nim wszystkie media. W internecie pojawiły się sugestie, że ów anonimowy dokument został wyprodukowany przez agencję PR-ową posła Konfederacji Przemysława Wiplera. On sam co prawda zaprzeczył, ale politycy jego ugrupowania w nieoficjalnych rozmowach uważają, że część wyborców PiS nie zagłosuje na Nawrockiego, natomiast przerzucą swoje głosy na Sławomira Mentzena, kandydata Konfederacji.

Na razie sytuacja jest zgoła odmienna.