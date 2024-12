„Niedyskrecje parlamentarne”. Kiepski humor premiera Tuska. Potrzebował roku, by się o tym przekonać

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Państwowa Komisja Wyborcza w głosowaniu, większością 5 do 4 zdecydowała, że nie będzie akceptować orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego w sprawie dotacji budżetowej dla Prawa i Sprawiedliwości. Orzeczenie to kwestionowało decyzję PKW o odebraniu PiS-owi pieniędzy na działalność. Ponieważ wcześniej PKW akceptowała orzeczenia tejże Izby, gdy nie dotyczyły one PiS, to rodzi się uzasadnione podejrzenie, że wobec partii Jarosława Kaczyńskiego Państwowa Komisja Wyborcza stosuje inne standardy niż wobec pozostałych partii.

Pytanie, co będzie się działo w czasie kampanii prezydenckiej? PKW zatwierdza np. podpisy poparcia dla kandydatów, na podstawie których rejestruje się kandydatów. Trudno dzisiaj mieć pewność, czy jednakowo będzie podchodziła do podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Zatem zdolność PKW w obecnym składzie do bezstronnego przygotowania wyborów prezydenckich stoi pod znakiem zapytania.

Nieco mniejszym problemem jest utrata pieniędzy przez główną partię opozycyjną.