Ksiądz miał molestować uczennicę. Prokuratura: Dotykał jej piersi

Do molestowania seksualnego nieletniej uczennicy w jednej z podstawówek w powiecie oławskim dochodzić miało między listopadem 2023 a lutym 2024 roku. Dopuszczać się tego miał ks. Henryk Sz., który uczył w szkole religii. Policję zawiadomił dyrektor szkoły, a duchowny został natychmiast odsunięty od zajęć z uczniami.

Prokuratura: Dotykał jej piersi

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek potwierdziła, że w chwili zdarzeń pokrzywdzona nie miała ukończonych 15 lat.

– Usiłował doprowadzić małoletnią uczennicę do poddania się innym czynnościom seksualnym poprzez dotknięcie ręką jej piersi, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonej oraz dwukrotnie doprowadził ją do poddania się innym czynnościom seksualnym polegającym na dotykaniu ręką jej piersi – wytłumaczyła prokurator cytowana przez PAP.

Duchownemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności

Oławska prokuratura przedstawiła ks. Henrykowi Sz. zarzuty, a do Sądu Rejonowego w Oławie wpłynął akt oskarżenia. Co więcej, wobec duchownego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w miesiącu w komisariacie policji według miejsca zamieszkania. Ponadto ma on zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość 50 metrów oraz kontaktowania się z nią w jakikolwiek sposób.

Podejrzany nie przyznaje się do winy. – Za zarzucany czyn oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15 – poinformowała prok. Stocka-Mycek.

