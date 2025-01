Chaos wokół dotacji dla PiS. Jest ruch ministra Domańskiego

Andrzej Domański poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w środę 15 stycznia skierował pismo do Państwowej Komisji Wyborczej, w którym „wskazał przepisy konstytucji, kodeksu wyborczego i innych ustaw, które świadczą o tym, że obowiązek wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozstrzygnięć władzy publicznej jest oczywistą częścią naszego porządku prawnego oraz działań administracji publicznej, w tym także PKW”.

Polityk KO podkreślił, że „PKW ma konstytucyjny obowiązek wyjaśnienia wątpliwości wydawanych rozstrzygnięć”. Według szefa resortu finansów „dodatkowe wyjaśnienia są konieczne w obliczu braku jakiegokolwiek uzasadnienia uchwały”. „Jest to uzasadnione także faktem, że z protokołu posiedzenia PKW w dniu 30 grudnia 2024 r. nie wynika, aby członkowie PKW przeprowadzili jakąkolwiek dyskusję na temat treści uchwały, w odróżnieniu od dyskusji na temat innych punktów porządku obrad” – zaznaczył.

twitter

Spór o dotację dla PiS

Ruch ministra finansów to pokłosie sporu o wypłatę dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o uchwałę PKW, która zatwierdziła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS, wykonując tym samym decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w tej kwestii. W drugim punkcie dokumentu zaznaczono jednak, że PKW nie przesądza, czy izba rzeczywiście jest sądem.

Na początku roku Andrzej Domański zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej z prośbą o to, by organ wyjaśnił wątpliwości prawne wobec statusu sędziów Sądu Najwyższego.

9 stycznia szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak zwrócił się do polityka z wnioskiem o niezwłoczne wskazanie podstawy prawnej jego wniosku o wykładnię uchwały PKW z 30 grudnia w sprawie sprawozdania finansowego PiS za jesienne wybory parlamentarne w 2023 roku.

Czytaj też:

Sensacyjne wyniki sondażu. Ta partia jest „kingmakerem”Czytaj też:

Braun pokrzyżuje plany Nawrockiego? „Straci część poparcia”