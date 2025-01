Braun pokrzyżuje plany Nawrockiego? „Straci część poparcia”

W rozmowie z Onetem jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości zauważył, że w czasie pandemii koronawirusa elektorat partii Jarosława Kaczyńskiego nieco się skurczył. Pojawiło się sporo osób, którym działania PiS-u nie spodobały się. Część przeszła do Konfederacji, której politycy stali na stanowisku, że COVID-19 to wymysł czy byli sceptyczni wobec szczepionek, a już na pewno wobec restrykcji polegających na tymczasowym zamknięciu biznesów.

Braun spowoduje, że Nawrocki straci kilka punktów poparcia?

Szef Instytutu Pamięci Narodowej mógłby zdaniem rozmówcy Onetu z PiS „odwrócić ten trend” i sprawić, że część elektoratu powróciłaby do ugrupowania, właśnie ze względu na jego osobę. Nawrocki co i rusz daje się poznać jako kandydat w pewnym stopniu sympatyzującu ze skrajną prawicą. Choćby ostatnie wydarzenie, gdy spotkał się ze środowiskiem kibiców na Jasnej Górze, wykrzykujących hasła podobne do tych, które usłyszeć można w trakcie Marszów Niepodległości. Czy jego słowa dotyczące Ukrainy, które padły w rozmowie z Polsat News, gdy powiedział, że „nie widzi Ukrainy w żadnej strukturze – ani w Unii Europejskiej”, ani w Pakcie Północnoatlantyckim.

Jednak przejęcie części elektoratu Konfederatów może się nie udać. To dlatego, że na horyzoncie pojawiła się nowa opcja – europoseł Braun. Póki co nie ma pewności, że polityk rzeczywiście wystartuje w wyborach prezydenckich 2025.

Zdaniem rozmówcy Onetu z PiS „mnożenie się kandydatów” na prawicy doprowadzić może do sytuacji, że „poparcie dla Nawrockiego będzie spadało”. Nie też pewności, że elektorat, który odda głos na kandydata Konfederacji, będzie skłonny ponownie wybrać się do lokalu wyborczego, by wrzucić kartę urny i zagłosować w drugiej turze na kandydata PiS.

Podkarpacie, czyli „bastion PiS-u”, postawi na Brauna?

Kolejna osoba – polityczka PiS z Podkarpacia – mówi Onetowi natomiast, że „Braun jest bardzo dobrze znany” w regionie. – Dla wielu wyborców jest jak celebryta i jego start oznacza, że elektorat Konfederacji, który byłby skłonny zagłosować prędzej na Nawrockiego niż [Sławomira] Mentzena w starciu Nawrocki-Braun postawi na konfederatę – ocenia rozmówczyni portalu.

Czytaj też:

Nowy minister nauki. Kilka lat temu schudł 45 kgCzytaj też:

Jacek Sasin zrzucił 40 kg. Zrezygnował z 3 produktów