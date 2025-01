Zaginęła emerytowana prawniczka. Rodzina apeluje o pomoc

Cecylia Mrozik, emerytowana prawniczka, mieszkała samotnie w jednym z lubelskich bloków. Pomimo swojego wieku i zdrowotnych trudności (cierpiała na demencję, miała problemy z poruszaniem się), była osobą bardzo dumną, upartą a przez to również samodzielną.

Codzienny kontakt przerwany

Córka, również prawniczka, prowadząca kancelarię w Warszawie, dzwoniła do niej regularnie, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.

– „Mama denerwowała się, że tak często wydzwaniam, ale chciałam mieć pewność, że bierze leki” – mówi Iwona Trzeciak.

Ostatni kontakt telefoniczny między matką a córką miał miejsce w poniedziałek, 6 stycznia. We wtorek z Cecylią rozmawiał jej brat, a w czwartek opiekunka. Kolejne próby połączenia pozostawały bez odpowiedzi, aż w sobotę telefon całkowicie się rozładował. Klucze na działkę i aparat telefoniczny zniknęły z mieszkania, co wskazuje, że starsza kobieta zabrała je ze sobą.

Zaginiona bez śladu

Córka, wspierana przez sąsiadów, postanowiła wejść do mieszkania matki. – „Nie było śladu, że mama tam przebywała” – wspomina Iwona. Policja, zaangażowana w poszukiwania, przeszukiwała teren działki Cecylii Mrozik z użyciem psów tropiących i dronów, jednak poszukiwania nie przyniosły rezultatów.

Cecylia Mrozik znana była ze swojej upartości i niezależności. Według córki mogła pomylić terminy rozprawy sądowej, na którą miała udać się do Świdnika. Istnieje podejrzenie, że wsiadła w niewłaściwy pociąg i zgubiła się w nieznanym miejscu.

Charakterystyczne cechy zaginionej

Cecylia Mrozik wyróżnia się specyficzną postawą ciała – jest pochylona do przodu, co czyni ją łatwo rozpoznawalną. Porusza się z pomocą balkonika lub laski. Córka podkreśla, że starsza kobieta jest osobą pogodną i chętnie nawiązuje kontakt z ludźmi, co mogło skłonić kogoś do udzielenia jej pomocy.

„Mama zasługuje na szansę wdrożenia swoich planów”

W mieszkaniu zaginionej córka znalazła otwartą książkę „Jak przestać się martwić i zacząć żyć”. Cecylia zaznaczyła w niej fragmenty, które zamierzała wcielić w swoim życiu.

– „Tak bardzo zależy mi, by się odnalazła i miała jeszcze szansę je wdrożyć” – mówi Iwona Trzeciak.

Córka wierzy, że matka żyje i mogła znaleźć schronienie w bankach, galeriach handlowych lub innych ciepłych miejscach, gdzie często korzystała z toalet. Prosi o wszelkie informacje i kontakt osób, które mogłyby widzieć Cecylię.

Jak można pomóc?

Poszukiwania prowadzone przez policję trwają, ale rodzina apeluje o pomoc społeczeństwa. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje o zaginionej, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub telefon pod numer alarmowy 112.

Córka zachęca również do wydrukowania i rozwieszenia plakatu ze zdjęciem matki w swojej okolicy. – „Mam nadzieję, że mama się odnajdzie. Jeśli ktoś ją przygarnął, nakarmił i dał schronienie, jestem głęboko wdzięczna” – mówi.

