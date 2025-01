Ciężarówka w ogniu i awaria autobusu. Ogromne utrudnienia na A4

Awaria autobusu i pożar ciężarówki na A4

Pierwsze problemy pojawiły się około godziny 7:30, gdy uszkodzony autobus zablokował jeden z pasów ruchu. Niedługo potem, na 132. kilometrze autostrady, doszło do awarii ciężarówki. Jak informuje Radio Wrocław, przyczyną była awaria opony, która doprowadziła do pożaru pojazdu. Na miejscu interweniowały zastępy straży pożarnej z Kostomłotów i Środy Śląskiej.

Korki sięgające 7 kilometrów

W wyniku tych zdarzeń na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia utworzył się korek o długości około 7 kilometrów. Sytuację dodatkowo pogorszył wzmożony poranny ruch, typowy dla tego odcinka drogi. Służby drogowe apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Zaleca się również rozważenie alternatywnych tras, aby uniknąć dalszych opóźnień.

Częste problemy na dolnośląskim odcinku A4

To nie pierwszy raz, gdy na dolnośląskim odcinku autostrady A4 dochodzi do poważnych utrudnień. W przeszłości wielokrotnie dochodziło tu do wypadków i awarii, które paraliżowały ruch na wiele godzin. Przykładowo, w maju 2023 roku pożar naczepy ciężarówki między węzłami Kąty Wrocławskie i Kostomłoty zablokował autostradę w kierunku Zgorzelca.

W listopadzie 2024 roku pożar ciężarówki na 180. kilometrze A4 w kierunku Wrocławia spowodował całkowite zablokowanie jezdni.

Apel o ostrożność i planowanie podróży

W obliczu częstych utrudnień na autostradzie A4 służby drogowe i policja apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, regularne sprawdzanie stanu technicznego pojazdów oraz śledzenie komunikatów o sytuacji na drogach. Aktualne informacje o utrudnieniach można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

