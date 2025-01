„Niedyskrecje parlamentarne”. Spiskowe teorie w koalicji. Umizgi Nawrockiego do Konfederacji

Kampania prezydencka, która ruszyła w ubiegłym tygodniu, zaskoczyła swoim przebiegiem. Szczególnie jeśli chodzi o faworyta wyścigu, czyli Rafała Trzaskowskiego. Część polityków Platformy jest zaskoczona, jak słabo jest prowadzona.

– Wygląda to tak, jakby Donald Tusk zostawił Rafała samego z kampanią, a w niej nie ma myśli przewodniej. Sztab kopiuje pomysły z poprzedniej kampanii Rafała, albo jeden do jednego od zagranicznych polityków, co natychmiast wyłapuje i wyśmiewa sztab Nawrockiego. Tusk, tak jak w przypadku Bronisława Komorowskiego w 2015 roku, będzie czekał, aż Trzaskowski się wypali i wtedy wkroczy z pomocą – twierdzi były współpracownik premiera.

I dodaje, że „Tuskowi nie zależy na tym, żeby Trzaskowski za wysoko wygrał, bo to go zbuduje i stanie się dla niego zagrożeniem”.

– Poza tym w KPRM wiedzą, że Rafał nie jest chętny do ciężkiej pracy. To panicz. Jedyna nadzieja, że Nitras będzie go mobilizował – mówi nasz rozmówca, dobrze znający realia Koalicji Obywatelskiej.

Wraz ze spadkiem poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w dwóch sondażach, pojawiły się spiskowe teorie o możliwej wymianie kandydata.