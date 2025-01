Nietypowe aukcje polityków na WOŚP. Występ wokalny na uroczystości czy „śniadanie jak u mamy”

26 stycznia odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze będą zbierane dla onkologii i hematologii dziecięcej. Motywem przewodnim jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. W akcję, jak co roku, angażują się m.in. politycy, którzy biorą udział w charytatywnych aukcjach. Poseł Łukasz Horbatowski oferuje, że zaśpiewa na czyjejś uroczystości.

Jedną z bardziej klasycznych rzeczy jest spotkanie z politykiem. Oferuje to np. Bronisław Komorowski. Na spacer po Poznaniu można wybrać się z Franciszkiem Sterczewskim. Patryk Gabriel oferuje spędzenie ze sobą dnia w Warszawie i Starogardzie Gdańskim.

Inny stały motyw to zwiedzanie Sejmu, lub Parlamentu. Oferują to Magdalena Sroka, Kamil Wnuk, Waldemar Sługocki, Piotr Kandyba, Paweł Masełko i Artur Łącki. Do tego zestawu obiad dorzucają Maria Koźlakiewicz, Włodzisław Giziński, Patryk Jaskulski, Rafał Siemaszko, Marcin Bosacki, Gabriela Lenartowicz, Maciej Tomczykiewicz, Krystyna Skowrońska, Piotr Kowal, Łukasz Horbatowski oraz Witold Zembaczyński.

Gdyby ktoś nie lubił Sejmu, to Piotr Kandyba oferuje też sam obiad. Z wątków kulinarnych można zjeść kolację z Krzysztofem Śmiszkiem, a Tomasz Trela proponuje „śniadanie jak u mamy”. Można też zapisać się na wspólne gotowanie z Rafałem Trzaskowskim lub minister zdrowia Izabelą Leszczyną. Magdalena Adamowicz na WOŚP wystawiła książkę Smaki Pomorza z autografem.

Marcin Józefaciuk oferuje możliwość współpracy przy napisaniu wspólnego oświadczenia poselskiego, które potem zostanie wygłoszone w Sejmie, a Paweł Śluz postanowienie Trybunału w ramie sprzeciwu, które zirytowało Krystynę Pawłowicz. Ryszard Petru na WOŚP przekazał strój z Biedronki, w którym pracował w Wigilię.

Są też wątki sportowe. Sławomir Nitras oferuje unikatowy zestaw olimpijski z Igrzysk w Paryżu, poseł Patryk Jaskulski wspólny mecz squasha, Marek Rząsa spotkanie na stoku i nauka jazdy na nartach, a Michał Gramatyka Nordic Walking. Można też wybrać się na wycieczkę rowerową połączoną z wieczornym ogniskiem i rozmowami ze Sławomirem Ćwikiem lub trening w ringu z Piotrem Fitowskim.

Na aukcji WOŚP można wylicytować też oferty polityków lokalnych, m.in. udzielenie ślubu przez prezydent Łodzi Hannę Zdanowską w Złotej Sali Hotelu Grand. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek oferuje chustę wykonaną na szydełku, prezydent Szczecina Piotr Krzystek przejazd zabytkowym samochodem, prezydenta Opola lot balonem, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski osobiście upieczone przez siebie chleby, a prezydent Tczewa posadzenie drzewa.

Po wygraniu licytacji można również spędzić wieczór z prezydentem Poznania w Teatrze Polskim w Loży Prezydenckiej, lub wspólnie napisać projekt dofinansowania ze środków zewnętrznych z prezydent Chorzowa Elżbietą Popielską. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą wygrać kurs obsługi Geoportalu z prezydentem Michałem Pierończykiem, albo oficjalnie otworzyć w jego towarzystwie tegoroczne Święto Miasta i zapowiedzieć jedną z gwiazd, która wystąpi na scenie.

