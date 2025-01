Morawiecki dotrzymał słowa. Zrzekł się immunitetu

Wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu wpłynął do Sejmu w ubiegły czwartek, o czym poinformowała rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak, a co potwierdził zarówno minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar, jak i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku.

Prokuratura zarzuca Morawieckiemu, że w 2020 roku jako premier przekroczył uprawnienia i podjął działania w celu przygotowania i przeprowadzenia 10 maja tego roku wyborów prezydenckich w trybie wyłącznie korespondencyjnym, pomimo braku kompetencji wynikających z przepisów prawa oraz uzyskania negatywnych opinii prawnych.

Morawiecki powiedział wówczas, że chętnie zrzeknie się immunitetu, a w sprawie wyborów korespondencyjnych działał zgodnie z konstytucją.

Morawiecki zrzekł się immunitetu. Ministra ocenia

– Pierwsza przyzwoita rzecz jaką zrobił. Po wstydzie, jaki zafundował PiS-owi Romanowski uciekający na Węgry, szukają teraz bohaterskich ruchów, żeby pokazać, jacy są odważni. Mam nadzieję, że każda nieprawidłowość będzie rozliczona i winni poniosą konsekwencje – oceniła podczas rozmowy w TVP Info ministra edukacji Barbara Nowacka.

– Chce pani zobaczyć byłego premiera na ławie oskarżonych? – dopytała dziennikarka.

– Pracował na to przez lata. To miejsce, w którym znaleźć się powinien. To gigantyczna skala nadużyć. Jedna rzecz to są wybory kopertowe. Druga, to, że tolerował te wszystkie niegodziwości. Doskonale wiadomo, że wiedział o wielu przekrętach, nieprawidłowościach. A nawet jeśli nie wiedział od kolegów z rządu, to wiedzieć mógł o tym z mediów, a udawał, że nie widzi i nigdy nie zaciekawił się, jak to funkcjonuje. Niech poniesie za to konsekwencje – podkreśliła.

Morawiecki zrzekł się immunitetu. Prezes PiS o decyzji

Prezes PiS zapytany w środę w Sejmie przez dziennikarzy, czy Morawiecki powinien zrzec się immunitetu poselskiego w tej sprawie odpowiedział, że „jeśli mówił, że zrzeknie się immunitetu, to prawdopodobnie to zrobi”. Podkreślił, że decyzja należy do Morawieckiego.

Kaczyński stwierdził, że były premier jest niewinny, a cała sprawa jest „kryminalna” i „odpowiadać karnie powinni ci, którzy ją prowadzą”.

Wszczęte postępowanie. O co dokładnie chodzi?

Postępowanie prokuratury wszczęte zostało po zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa złożonym przez sejmową komisję śledczą, która badała legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Zawiadomienie dotyczące Morawieckiego nie jest jedynym, które złożyła sejmowa komisja. Łącznie złożone przez nią wnioski dotyczą 19 osób. Wśród nich znaleźli się m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

