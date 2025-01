Uchylenie immunitetu Morawieckiego. Były premier reaguje

Wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu wpłynął do Sejmu w czwartek, o czym poinformowała rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak, a co potwierdził zarówno minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar, jak i marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Wniosek ws. uchylenia immunitetu Morawieckiego wpłynął do Sejmu

Co więcej, Hołownia skierował już wniosek do kontroli formalnej do służb prawnych Sejmu i zobowiązał je do przedstawienia mu swojej opinię w tej sprawie w poniedziałek.

– Mam nadzieję, że w związku z tym w poniedziałek będę w stanie skierować ten wniosek do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych – informował w czwartek marszałek Sejmu.

Podczas tej samej konferencji Hołownia mówił także o zawiadomieniu o wniosku samego Morawieckiego. – Mam nadzieje, że nie będzie tutaj żadnych uników prawnych stosowanych z jego strony, a więc szybko przedstawi mi swoją decyzję czy zrzeka się immunitetu, czy się nie zrzeka i w związku z powyższym staje na komisji i przedstawia swoje stanowisko – mówił o byłym premierze polityk.

Morawiecki odpowiada na wniosek prokuratury

Choć w tej kwestii Morawiecki jeszcze się bezpośrednio nie wypowiedział, zrobił to w kontekście całokształty wydarzeń. „Falstart panie Bodnar, kampanię wyborczą można prowadzić dopiero PO rejestracji komitetu” – napisał w mediach społecznościowych polityk.

Poważne zarzuty prokuratury wobec Morawieckiego

Prokuratura zarzuca byłemu premierowi przekroczenie uprawnień poprzez podjęcie działań mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r. w trybie wyłącznie korespondencyjnym pomimo braku kompetencji wynikających z przepisów prawa oraz uzyskania negatywnych opinii prawnych.

Postępowanie prokuratury wszczęte zostało po zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa złożonym przez sejmową komisję śledczą, która badała legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Zawiadomienie dotyczące Morawieckiego nie jest jedynym, które złożyła sejmowa komisja. Łącznie złożone przez nią wnioski dotyczą 19 osób. Wśród nich znaleźli się m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

