Uchylenie immunitetu Morawieckiego. Hołownia: Zobowiązałem służby prawne

– Ja go skierowałem dzisiaj do kontroli formalnej do służb prawnych Sejmu i zobowiązałem je, żeby przedstawiły mi swoją opinię w tej sprawie w poniedziałek. Mam nadzieję, że w związku z tym w poniedziałek będę w stanie skierować ten wniosek do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych – przekazał Szymon Hołownia.



Jak jednak dodał marszałek Sejmu, wydaje mu się to mało prawdopodobne, aby udało się wnioskiem zająć na tyle szybko, żeby ten był procedowany już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Wynikać to ma ze względu na kolejkę analogicznych wniosków czekających na rozpatrzenie. Te dotyczą immunitetów posłów Ryszarda Wilka, Krzysztofa Szczuckiego i Jana Krzysztofa Ardanowskiego.



Marszałek Sejmu zapowiedział, że o treści wniosku prokuratury zawiadomiony zostanie również – zgodnie z prawem – sam Morawiecki. – Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych uników prawnych stosowanych z jego strony, a więc szybko przedstawi mi swoją decyzję czy zrzeka się immunitetu, czy się nie zrzeka i w związku z powyższym staje na komisji i przedstawia swoje stanowisko – powiedział Hołownia.



Prokruatura wnioskuje o uchylenie immunitetu Morawieckiego

Wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie o uchylenie immunitetu byłemu premierowi wpłynął do sejmu w czwartek. Prokuratura zarzuca Morawieckiemu przekroczenie uprawnień poprzez podjęcie działań mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r. w trybie wyłącznie korespondencyjnym pomimo braku kompetencji wynikających z przepisów prawa oraz uzyskania negatywnych opinii prawnych.

Podstawą postępowania prokuratury jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez sejmową komisję śledczą, która badała legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Zawiadomienie dotyczące Morawieckiego nie jest jedynym, które złożyła sejmowa komisja. Łącznie złożone przez nią wnioski dotyczą 19 osób. Wśród nich znaleźli się m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

