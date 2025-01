Mieszkańcy przerażeni. Egzotyczny drapieżnik zamieszkał w bloku

Spółdzielnia mieszkaniowa ostrzega lokatorów, apelując o ostrożność i zgłaszanie wszelkich incydentów związanych z tym niecodziennym gościem.

Alarm w piwnicy bloku 62

Do pierwszego zgłoszenia doszło 10 stycznia 2024 roku. Jak informuje st. kpt. Bartłomiej Rosiek z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, strażacy w towarzystwie straży miejskiej dokładnie przeszukali piwnice i klatkę schodową, jednak węża nie znaleziono.

— Na miejscu zastaliśmy przedstawicieli mieszkańców, którzy twierdzili, że w jednej z komórek w piwnicy był widziany wąż. Strażacy przeszukali wszystkie pomieszczenia w piwnicy i klatkę schodową w asyście straży miejskiej, ale nie znaleźli żadnego zwierzaka — relacjonuje Bartłomiej Rosiek, cytowany przez Onet.

Strażacy zalecili zarządcy budynku, aby natychmiast poinformować mieszkańców o możliwości napotkania gada. W odpowiedzi na tę rekomendację na klatkach schodowych pojawiły się komunikaty ostrzegawcze, w których spółdzielnia apeluje o rozwagę oraz natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych incydentów straży miejskiej.

Rosnące obawy i pytania o źródło zagrożenia

Chociaż istnieje możliwość, że zgłoszenie było fałszywym alarmem, mieszkańcy są przekonani, że wąż był widziany kilkukrotnie. Jeden z lokatorów bloku przyznał anonimowo, że od kilku dni unika wchodzenia do piwnicy.

Strażacy, którzy uczestniczyli w interwencji, zasugerowali, że w przypadku ponownego zauważenia gada należy skontaktować się z firmą specjalizującą się w odławianiu zwierząt egzotycznych. Jak dodaje st. kpt. Rosiek, takie firmy działają na terenie Krakowa i są przygotowane do radzenia sobie z tego typu sytuacjami.

Węże w miejskiej dżungli – czy to coraz częstszy problem?

Zdarzenia związane z pojawianiem się węży w budynkach mieszkalnych stają się coraz bardziej powszechne w Polsce. W większości przypadków są to uciekinierzy z prywatnych hodowli. Hodowla węży egzotycznych, mimo obwarowań prawnych, cieszy się rosnącą popularnością.

W Polsce zakazana jest hodowla węży jadowitych, jednak boa dusiciele czy pytony mogą być legalnie trzymane, pod warunkiem że hodowca dopełni odpowiednich formalności.

Według obowiązujących przepisów każdy wąż z gatunków chronionych musi posiadać dokumenty CITES, które potwierdzają legalne pochodzenie gada.

Ponadto hodowcy zobowiązani są do rejestracji swoich pupili w urzędzie miasta. W przypadku rozmnażania się węży konieczne jest zgłoszenie nowo narodzonych osobników do powiatowego inspektoratu weterynarii. Tymczasem posiadanie popularnych węży zbożowych czy trawnych, należących do węży właściwych, nie wymaga takich formalności.

