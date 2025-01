Król Karol III z ważną wizytą. „Wypełnia moralny testament swoich rodziców”

27 stycznia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau weźmie udział wiele zagranicznych delegacji. Pojawi się też król Karol III, a o znaczeniu tej wizyty w rozmowie z Plejadą mówił dr Janusz Sibora.

– Nie jest to wizyta ani oficjalna, ani robocza. To wizyta okolicznościowa, upamiętniająca rocznicę bardzo ważnego wydarzenia. Datę wyzwolenia Auschwitz znajdziemy w kalendarzu polityków i członków europejskich rodzin królewskich. Do Polski przybywa średnio ok. 40 delegacji z całego świata. Wiadomo, że obecność na obchodach 80-lecia wyzwolenia obozu potwierdziły 63 delegacje, w tym 23 głowy państw – powiedział badacz dziejów dyplomacji.

Ważna wizyta króla Karola III. „Moralny obowiązek”

Ekspert podkreślił, że obecność w Auschwitz jest „moralnym obowiązkiem rodzin królewskich”. – Brytyjska rodzina królewska bardzo ceni i podkreśla wagę uroczystości upamiętniających tragedię Holocaustu. W jednym ze swoich przemówień Karol oświadczył: „W miarę jak maleje liczba ocalałych z Holocaustu, rośnie odpowiedzialność za zachowanie ich świadectw". Smuci go, że z roku na rok zmniejsza się liczba osób, które ocalały z obozów koncentracyjnych i są zapraszane do pałacu Buckingham. Powtarza, że nie wystarcza deklaracja: „Nigdy więcej”, ale trzeba zrobić wszystko, żeby nie zginęła pamięć o tamtym okresie, który nazwał „katastrofą humanizmu” – zaznaczył dr Janusz Sibora.

W jego ocenie Karol III „wypełnia moralny testament swoich rodziców”. – W 2015 r. królowa Elżbieta II i książę Filip, w ostatnim dniu oficjalnej wizyty w Niemczech, złożyli kwiaty w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen – przypomniał dr Sibora.

