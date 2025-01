Wszedł do kościoła. Szokujące, co zrobił

Z jednego z nowosolskich kościołów w ubiegły wtorek skradziono skarbonkę. Następnego dnia po kradzieży proboszcz parafii zgłosił przestępstwo odpowiednim służbom. Łupem złodzieja stała się skarbonka przedstawiająca wizerunek anioła. Jej dodatkową funkcją było odgrywanie kolęd po wrzuceniu datku. Duchowny był zaskoczony tym, co zastał w kościele – złodziej na miejscu skradzionego anioła-skarbonki pozostawił inną figurkę.

Miejscowym policjantom śledztwo nie zajęło dużo czasu. Po przyjęciu zawiadomienia i analizie zebranych materiałów szybko wytypowali podejrzanego. Po dwóch dniach zatrzymali złodzieja. Okazał się nim być 57-letni mężczyzna, znany organom ścigania, który w przeszłości dopuszczał się już podobnych przestępstw. Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży, przyznał się do kradzieży skarbonki.

Mężczyzna jest recydywistą. Za kradzież skarbonki grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Z uwagi na jego kryminalną przeszłość może dojść do wymierzenia surowszej kary.

Kradzieże w kościołach

Co jakiś czas w mediach pojawia się informacja o kradzieżach na terenach kościołów w Polsce. Znajdujące się w świątyniach skarbonki są łakomym kąskiem dla okolicznych przestępców. Temat zabezpieczeń poruszono w 2023 roku na targach SacroExpo w Kielcach.

– Najgroźniejsza jest beztroska. Niestety, zdarza się zbyt często. Do jednego z klasztorów (złodzieje – red.) dostali się przez furtkę, którą raz w tygodniu pozostawiano otwartą, aby pracownicy zakładu oczyszczania miasta mogli wywieźć śmieci. Włamywacze musieli to zaobserwować, a klucz do szafy, w której była kasetka z pieniędzmi, leżał na blacie recepcji – powiedział podczas targów Andrzej Walkowiak z TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

