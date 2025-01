230 tys. Polaków otrzymało wezwania. Za niestawienie się grozi kara

W trakcie badania w powiatowej komisji lekarskiej określona zostanie zdolność do pełnienia służby wojskowej przez daną osobę, co poskutkuje nadaniem jej jednej z czterech kategorii: „A”, „B”, „C” lub „D”. Po kwalifikacji dane trafią do ewidencji.

Kwalifikacja wojskowa 2025. Ok. 230 tys. osób otrzymało wezwanie

Wśród osób, które mogły otrzymać wezwanie, są przede wszystkim młodzi mężczyźni, urodzeni w 2006 roku, a także mężczyźni w wieku 20-24 lat, którym wciąż jeszcze nie nadano kategorii oceniającej ich stan gotowości. List otrzymały także osoby, które w latach 2023-2024 zostały zakwalifikowane jako czasowo niezdolne do pełnienia służby.

Wezwane mogą zostać także kobiety urodzone w latach 1998-2006, jeśli zostały zakwalifikowane jako przydatne do służby (co ma związek z wykonywaniem zawodów medycznych), ale nie brały jeszcze udziału w kwalifikacji wojskowej lub takie, które pobierają naukę, dzięki której zdobędą przydatne w wojsku kwalifikacje. W dalszej kolejności mamy także osoby w wieku 18 lat, które ochotniczo zgłosiły się do wojska. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich sytuacji.

Kwalifikacje przeprowadzone zostaną w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia bieżącego roku.

Każda z osób, która zostanie przebadana, otrzyma jedną z kategorii: „A” – świadczy o pełnej zdolności do pełnienia służby, „B” – o czasowej zdolności. Jeśli chodzi o „D” – mówi ona o niezdolności do służby w czasie pokoju (z wyjątkiem niektórych stanowisk), a ostatnia – „E” – o trwałej niezdolności, bez względu na sytuację w kraju (pokój lub wojna).

Warto zaznaczyć, że osoby, które nie stawią się w określonym miejscu i czasie na kwalifikację wojskową, mogą zostać ukarane. Przewidziana jest grzywna do nawet pięciu tysięcy złotych, a także ograniczenie wolności. W sytuacji, gdy ktoś nie stawi się na wezwanie, może zostać doprowadzony na spotkanie z odpowiednią powiatową komisję przez policję.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Co roku termin kwalifikacji jest wyznaczany przez MON. Lekarze oceniąją wtedy zdolności obywateli do pełnienia służby w wojsku.

Podczas spotkania ustalana jest tożsamość osoby (na podstawie dokumentu takiego jak np. dowód osobosty czy prawo jazdy), określane są jej warunki fizyczne (wzrost, waga, stan kręgosłupa, wzroku itd.) czy stan psychiczny. Dane te wprowadzane są następnie do ewidencji lub zostają zaktualizowane. Po wszystkim obywatel otrzymuje zaświadczenie o tym, że stawił się na kwalifikację. Jego stosunek do służby zostaje uregulowany. Dostaje też orzeczenie o zdolności do jej pełnienia. W przypadku kategorii „A” trafia do pasywnej rezerwy. Po spotkaniu może wrócić do domu.

W sytuacji ogłoszenia mobilizacji lub wprowadzenia stanu wojennego w kraju mężczyźni z odpowiednią kategorią mogą w każdej chwili zostać powołani do odbycia czynnej służby wojskowej.

