Zestawienie europejskich „klakierów” Trumpa. Na liście wielu Polaków. Nie uwierzycie kto

Portal Politico opracował zestawienie europejskich polityków dążących do zdobycia poparcia Trumpa. Podzielono ich na trzy kategorie, w zależności od stopnia zaangażowania: „Europejczyków MAGA (Make America Great Again)”, „pragmatyków” i „optymistów”. Wśród wyróżnionych znaleźli się również czołowi polscy politycy.

Duda i Morawiecki na szczycie listy "klakierów" Trumpa

Na czele tej grupy znajduje się premier Włoch, Giorgia Meloni. Była ona jedyną europejską przywódczynią obecną na inauguracji Trumpa 20 stycznia 2025 roku. Jeszcze przed objęciem przez niego urzędu spotkała się z nim w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie, co zaowocowało określeniem jej przez Trumpa mianem „fantastycznej kobiety”.

Portal Politico zauważa, że „gotowość Trumpa do spotkania twarzą w twarz z Meloni stawia ją w pierwszej lidze, przed prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem”.

Jednak na drodze do pogłębienia relacji Meloni z Trumpem stoją pewne przeszkody. Włochy utrzymywały dobre stosunki z poprzednią administracją USA. Co więcej, wydatki tego kraju są niższe niż oczekiwane przez Trumpa 2% PKB. W 2025 roku włoski budżet obronny ma się jeszcze zmniejszyć, co może być dodatkowym wyzwaniem w relacjach z nową administracją amerykańską.

Polscy politycy w gronie „Europejczyków MAGA”

Do tej kategorii Politico zalicza również prezydenta Andrzeja Dudę oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Morawiecki określał się jako „idealny pośrednik między USA a Europą” i otrzymał zaproszenie na inaugurację Trumpa. Z kolei Duda jest jednym z europejskich przywódców, których Trump zna najlepiej, dzięki licznym spotkaniom podczas jego pierwszej kadencji.

Portal zauważa jednak, że „mimo że Warszawa radzi sobie znacznie lepiej niż Rzym pod względem wydatków na obronność, polscy sojusznicy MAGA grają na razie drugie skrzypce”. Obecnie kluczowe jest, czy polityczne otoczenie Dudy i Morawieckiego – Karol Nawrocki – wygra nadchodzące wybory prezydenckie w maju, co może wpłynąć na przyszłe relacje z administracją Trumpa.

„Pragmatycy”: Tusk i Sikorski

W grupie „pragmatyków” znaleźli się były premier Donald Tusk oraz były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Politico zauważa, że „oni niezbyt pasują do Trumpa”.

Tusk, jako były szef Rady Europejskiej i przeciwnik PiS-u, jest skonfliktowany z polskimi sojusznikami Trumpa. Z kolei Sikorski jest atlantystą, a jego żona, Anne Applebaum, jest zagorzałą krytyczką Trumpa.

Jednak ze względu na kluczową rolę Polski w europejskiej polityce obronnej Trump może być zmuszony do nawiązania kontaktu z tymi politykami, pomimo różnic ideologicznych. Polska jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu wydatków na obronność w wysokości 5% PKB, przed innymi krajami europejskimi, co czyni Warszawę „najlepszą w klasie” w oczach Waszyngtonu.

Inni europejscy politycy na liście

Na liście Politico znaleźli się także m.in. szef NATO Mark Rutte, francuski polityk skrajnej prawicy Éric Zemmour oraz kandydat niemieckich chadeków na kanclerza Friedrich Merz.

Rutte, jako były premier Holandii i obecny sekretarz generalny NATO, może odgrywać kluczową rolę w relacjach z administracją Trumpa, zwłaszcza w kontekście nacisków na zwiększenie europejskich wydatków na obronność.

Z kolei Zemmour, mimo że nie pełni funkcji rządowej, utrzymuje bliskie relacje z Trumpem i był obecny na jego inauguracji. Merz, jako potencjalny przyszły kanclerz Niemiec, może stać się ważnym partnerem dla administracji amerykańskiej, zwłaszcza w kontekście negocjacji handlowych i obronnych.

