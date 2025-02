„Niedyskrecje parlamentarne”. Awantura w krakowskiej PO. Zemsta sztabu Trzaskowskiego

Marta Nawrocka ma zaangażować się w kampanię wyborczą swojego męża. Sztabowcy Karola Nawrockiego przekonują, że zamysł, by była aktywna w kampanii, powstał dawno temu, ale teraz jej obecność pomoże zatrzeć złe wrażenie po artykułach w „Gazecie Wyborczej” na temat wynajmowanych apartamentów.

Przed wejściem w kampanię Marty Nawrockiej, zaangażowała się w nią żona Rafała Trzaskowskiego Małgorzata Trzaskowska. W ubiegły weekend razem z mężem udała się do gospodarstwa rolnego, gdzie między innymi jeździła na traktorze. „Zawsze zastanawiałem się po co Gośce prawo jazdy na traktor. No to już wiem” – napisał na portalu X Rafał Trzaskowski.

Michał Kamiński padł ofiarą zemsty sztabu obecnego prezydenta Warszawy po tym, jak wypowiedział się w mediach krytycznie na temat kampanii Trzaskowskiego. Jak mówił, Platforma Obywatelska konsekwentnie przegrywa wybory z PiS-em.

– Jest konsekwentnie mniej popularną partią niż PiS, więc na jakiej podstawie ci mądrale wymyślili, że właśnie w partyjnej rywalizacji – choć ciągle przegrywają – akurat tym razem wygrają? Na jakiej podstawie, w sytuacji, w której rząd ma rekordową niepopularność, oni uważają, że kandydat PO ma „posprzątane”? (…) Po prostu super, trzymam kciuki – dodał ironicznie polityk.

Jego słowa nie przeszły bez echa w Platformie Obywatelskiej.