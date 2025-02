Zaginęła Karolina Wróbel. Wariograf doprowadzi do przełomu? Chodzi o uczestników imprezy

Karolina Wróbel zaginęła 3 stycznia w godzinach wieczornych. Wyszła z mieszkania, aby pójść do sklepu, do którego miała ok. 200 metrów. Nie wzięła ze sobą ani telefonu, ani dokumentów. Do dzisiaj nie nawiązała kontaktu z rodziną. Oficjalnie jej zaginięcie zostało zgłoszone dwa dni później.

24-latka samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Mieszkała z nimi w jednym pokoju, kolejny zajmował jej brat, a następny Patryk B. Współlokator rodzeństwa został zatrzymany i aresztowany na trzy miesiące, jednak policja nie ujawniła, jaki postawiono mu zarzut. Z nieoficjalnych informacji wynika, że miał powiedzieć znajomemu, że udusił Karolinę, a jej ciało wrzucił do pobliskiego stawu. Tych doniesień nie potwierdzają służby.

Zaginęła Karolina Wróbel. Uczestnicy imprezy przebadani wariografem?

Teraz głos w sprawie zabrał mec. Rafał Bargiel, pełnomocnik rodziny, którego kancelaria zajmuje się sprawą pro bono. – W ubiegłym tygodniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyłem robocze spotkanie z policjantami, którzy pracują przy sprawie zaginięcia Karoliny Wróbel. W spotkaniu uczestniczył też koordynator zespołu detektywów i dziennikarzy śledczych, którzy z umocowania rodziny nieodpłatnie pracują przy tej sprawie. Uważam, że było to bardzo merytoryczne spotkanie – powiedział w rozmowie z „Faktem”.

– Wiem, że przy tego typu sprawach komunikacja policji i prokuratury z rodziną osoby zaginionej jest bardzo ważna. To często najbliższa rodzina dysponuje ważnymi informacjami z pierwszej „linii frontu” (od sąsiadów, znajomych). Wierzę, że dzięki wspólnej pracy policji i osób zaangażowanych w poszukiwania, ta sprawa szybko znajdzie swój finał — dodał.

W dniu zaginięcia Karoliny Wróbel w mieszkaniu, w którym mieszkała m.in. 24-latka, odbyła się impreza, w której uczestniczyło kilka osób. Jak zapowiedział mec. Rafał Bargiel, w najbliższym czasie złoży nowe wnioski procesowe. – Jednym z nich będzie wniosek o przebadanie wariografem osób, które jako ostatnie miały kontakt z Karoliną w mieszkaniu jej brata – przekazał.

