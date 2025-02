Ruszyło śledztwo ws. zamachu stanu. Kaczyński grzmi: Prawo przestało obowiązywać

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski w środę 5 lutego na konferencji prasowej oznajmił, że „w Polsce realizowany jest zamach stanu”. Dziennikarzom przekazał, że prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Prezes TK oskarża władze o zamach stanu

— Gdy zostałem prezesem TK oświadczyłem, że podejmę próbę nawiązania kontaktu i dialogu z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej, którzy w moim najgłębszym przekonaniu działają bezprawnie, zmieniając system Rzeczypospolitej. Wysłałem listy i prosiłem o kontakt i dialog. Niestety tak się nie stało – oznajmiał Święczkowski.

— 31 stycznia podpisałem 60-stronicowe zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, posłów i senatorów koalicji rządzącej, prezesa Rządowego Centrum Legislacji, niektórych sędziów i prokuratorów i inne osoby – oznajmiał prezes TK.

Sędzia Święczkowski stwierdził, że wymienione przez niego osoby „działają w zorganizowanej grupie przestępczej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działają w celu zaprzestania działalności konstytucyjnych organów RP, w tym Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego”.

Śledztwo wszczął prokurator Michał Ostrowski, nominowany jeszcze za czasów Zbigniewa Ziobry zastępca prokuratora generalnego, na którym ciąży zarzut naruszenia godności urzędu. Jego sprawa jest w Sądzie Dyscyplinarnym przy prokuratorze generalnym i ma związek z kwestionowaniem zmiany kierownictwa prokuratury.

Kaczyński komentuje ruch prokuratury. „Z satysfakcją”

Przytoczone wyżej działania skomentował już prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Z satysfakcją przyjmuję inicjatywę Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i fakt wszczęcia śledztwa przez Zastępcę Prokuratora Generalnego na podstawie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa zamachu stanu” – pisał na X.

„Sam wielokrotnie wskazywałem na art. 127 Kodeksu karnego, bo tak powinno się zakwalifikować bezprawne przejmowanie mediów publicznych, Prokuratury Krajowej, uniemożliwianie funkcjonowania TK i KRS oraz szereg innych, jawnie łamiących prawo i Konstytucję, działań” – dodawał polityk.

Po tej wiadomości Kaczyński zwrócił się też do dziennikarzy ze specjalnym wystąpieniem. – W Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, w której instytucje państwowe, TVP, prokuratura została przejęta siłą, do KRS też wkroczono przy użyciu siły i dokonano tam, można powiedzieć, włamania – mówił prezes PiS.

– Nawet Pałac Prezydencki był przedmiotem tego rodzaju aktu, wreszcie i to najważniejsze, mamy do czynienia ze stanem, w którym w gruncie prawo przestało obowiązywać, bo w tym, co robi władza, nie ma już niczego, co jest związane z treścią przepisów, z pewną logiką – przekonywał.

– Narasta w tej chwili fala zmierzająca do stosowania różnego rodzaju represji i to całkowicie bezpodstawnych w stosunku do posłów — mówił dalej. — To są rzeczy, które w Polsce po 89' się nie zdarzały i to są rzeczy, które są po prostu zmianą realnie funkcjonującego ustroju naszego państwa. Także ten zarzut jest całkowicie uzasadniony – oceniał.

